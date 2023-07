‚Buďte vděčnější, nejsme Amazon.‘ Britský ministr obrany věnoval Ukrajině štiplavou poznámku

Britský ministr obrany Ben Wallace ve středu vzbudil rozruch, když žádal, aby Ukrajina byla vděčnější za vojenskou podporu Západu a nechovala se ke spojencům jako k americkému internetovému prodejci Amazon. Wallace to pronesl v litevském Vilniusu, kde ve středu skončil summit NATO. Vilnius 20:50 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský ministr obrany Ben Wallace | Zdroj: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý jako absurdní kritizoval absenci časového plánu dosažení ukrajinského členství v NATO. Ve středu však od kritiky upustil a uvedl, že výsledky summitu jsou dobré, i když ne ideální.

Pokud jde o Wallaceovy výroky, Zelenskyj uvedl, že jim nerozumí. Jak dodal, Ukrajina dávala Británii vždy najevo svůj vděk.

„Ať se nám to líbí, nebo ne, lidé chtějí vidět vděčnost,“ řekl Wallace novinářům na summitu. Dodal, že Ukrajina přesvědčuje ostatní země, aby se vzdaly vlastních zásob zbraní.

V komentářích citovaných několika britskými médii, včetně listu The Times či deníku The Guardian, Wallace uvedl, že od zákonodárců ve washingtonském Kapitolu slyšel „reptání“, že „nejsme Amazon“.

„Chci říct, že je to pravda,“ uvedl Wallace. „Řekl jsem to loni v červnu: Poté, co jsem jel jedenáct hodin, abych (od nich) dostal seznam, jsem Ukrajincům řekl: Já nejsem Amazon,“ uvedl podle britských médií.

Mluvčí britského premiéra Rishiho Sunaka Max Blain tyto výroky bagatelizoval. „Myslím, že jste od prezidenta Zelenského opakovaně slyšeli, ostatně i dnes, o jeho vděčnosti lidu Spojeného království za jeho podporu a velkorysost,“ uvedl. Dodal, že „britská vláda a lid budou Ukrajinu vytrvale podporovat“.

Od Wallaceova prohlášení se distancoval i sám britský premiér Rishi Sunak, který uvedl, že Zelenskyj „opakovaně vyjadřoval svou vděčnost“.

„Vyjadřoval svou vděčnost mně i britskému lidu a samozřejmě také dalším spojencům. Udělal to i velmi dojemným způsobem během vystoupení v parlamentu, když byl začátkem tohoto roku ve Spojeném království,“ uvedl Sunak.

Zelenskyj ve středu po úterní kritice přivítal oznámení aliančních zemí o nových balících vojenské podpory či dohodu o zrychlení budoucího přístupového procesu do aliance, řekl ale, že jako ideální výsledek by si představoval pozvánku do NATO.

‚Vděk jsme projevovali‘

Na odpolední tiskové konferenci se novináři ukrajinského prezidenta ptali právě i na prohlášení britského ministra obrany. „Domnívám se, že jsme Británii vždy vyjadřovali svůj vděk, stejně tak i premiérovi a ministru obrany,“ uvedl Zelenskyj.

„Lidé ve Spojeném království vždycky podporovali Ukrajinu a my jsme jim za to vděční. Nevím, co (Wallace) myslel. Ať mi napíše a řekne, jak by si přál, abychom byli vděční,“ dodal ukrajinský vůdce.

Zelenskyj se přitom obrátil na ukrajinského ministra obrany, který seděl mezi účastníky tiskové konference. „Máte nějaké problémy s britským ministrem obrany? Řekli jste mu, že jste vděční?“ ptal se Dmytra Kuleby. „Tak mu dnes zavolejte. Prosím!“ dodal Zelenskyj