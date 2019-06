Vyplavené domy i desítky kilogramů mrtvých ryb. Na jihu Moravy odstraňují škody po bouřkách

Desítky hasičů stále pomáhají na jihu Moravy obyvatelům Březiny u Křtin s odklízením bahna, které jim při čtvrteční bouřce nateklo do domů. Vedení obce už dvěma nejpostiženějším rodinám poslalo finanční pomoc. Vinu svalují vyplavení obyvatelé na zemědělskou společnost, která svažité pole nad postiženými domy osela kukuřicí. Ta ale odpovědnost odmítá. Rybáři pak musí v Rajhradicích řešit nadměrný úhyn ryb po vyplavení splašků z kanalizace. Brno 20:10 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bouřka vytopila několik domů v Březinách u Křtin. | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas Brno

„Dcera mě vzbudila kolem druhé hodiny ranní, že jí plave postel. Měli jsme v přízemí metr vody,“ vysvětlila majitelka jednoho z nejvíce poškozených domů Dana Kousalíková. „Dětské pokoje jsou v dezolátním stavu. Děti jsem musela ‚odpálkovat‘ k mým rodičům,“ dodala.

Lidem, kterým bouřka zničila domovy, pomůže i obec. „Zatím jsme schválili dvě pomoci pro ty, co mají vytopené domy. Teď čekáme, jestli se nám ještě někdo ozve,“ řekl starosta Martin Habáň (STAN).

„Je tady kolem 30 až 40 hasičů. Je to náročné, dlouhodobé a jde to pomalu,“ popisoval v pátek Českému Rozhlasu Brno vedoucí územního odboru Brno-venkov Martin Tajovský. Odklízení následků škod pak bude trvat nejspíš i několik týdnů.

Poškození jsou i rybáři

Bouřka se ale nedotkla jenom domů, na Brněnsku kvůli ní zřejmě uhynuly i desítky kilogramů ryb. Hasiči i rybáři kvůli tomu právě zasahují u řeky Svratky v Rajhradicích. Podle jihomoravských hasičů jde nejspíš o jediný případ v kraji. Rybám v řece došel kyslík kvůli tomu, že do vody stekly i splašky z kanalizace v Brně, jejíž dobudování za asi 3 miliardy korun připravuje magistrát.

„Tento objem nepojme kanalizační systém, tak jak je zbudován. Poté už to jde jen do řeky. Ta buď má dostatečný průtok a je schopná to zařídit, nebo nemá, a potom je zatížení tak velké, že dochází k chemický reakcím a postupnému úhynu,“ vysvětloval výzkumník Ondřej Doležal, který spolupracuje i na výše zmiňovaném projektu.

