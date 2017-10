Brněnskou Zvonařku po rekonstrukci rozsvítí tisíce LED diod. Přibude i nová odbavovací hala

Celý prostor nádraží například osvětlí tisíce pásků s LED diodami.

„Bude tam daleko více světla. Celá ta konstrukce bude v úplně novém kabátku. Bude tam nová odbavovací hala. Bude vidět kontrast mezi architekturou 80 let a architektovu 21. století,“ říká architekt Ondřej Chybík.

Modernizace by měla skončit na konci roku 2019. Stavební práce by provoz na nádraží neměly omězit. Brněnský magistrát nechá také přesunout tramvajovou zastávku do ulice Plotní, aby byl přestup pro cestující rychlejší.