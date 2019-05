,Zvíře není zboží‘. Aktivisté u výstaviště v Brně protestují proti probíhajícím veletrhům

Aktivisté protestují u brněnského výstaviště proti podmínkám ve velkochovech hospodářských zvířat a intenzivnímu zemědělství. Protestovat budou celou dobu veletrhu Animal Tech a Národní výstavy hospodářských zvířat a myslivosti, které se na výstavišti konají od neděle do středy, informovala Barbora Kosinová z hnutí Nesehnutí. Aktivisté též sbírají podpisy v kampani, která si klade za cíl ukončit v celé Evropské unii klecové chovy. Brno 10:43 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizátoři vyzývají veřejnost, aby se připojila k celoevropské kampani za ukončení klecových chovů hospodářských zvířat. (ilustrační foto) | Foto: tookapic

„Nejde jen o etickou otázku využívání hospodářských zvířat nebo jejich špatné životní podmínky v současných velkochovech v Česku, ale i o skutečnost, že živočišná produkce a intenzivní zemědělství výrazně přispívají ke klimatické změně, mají negativní dopady na životní prostředí a také na lidské zdraví,“ uvedli v tiskové zprávě zástupci pěti protestujících organizací.

Ve třech pavilonech veletrhů se koná Národní výstava hospodářských zvířat s veletrhem Animal Tech a Národní výstavou myslivosti. Pavilony P a F naplnilo přibližně 1000 kusů skotu, koní, ovcí, koz a prasat. Pavilon G1 obsadila výstava o myslivosti.

,Zvíře není zboží‘

Kromě Nesehnutí se do antiveletrhu pod heslem „Zvíře není zboží“ zapojily další čtyři organizace - Obraz-Obránci zvířat, Kolektiv pro zvířata, Anonymous for the Voiceless Brno a Extinction Rebbelion Brno.

Organizátoři vyzývají veřejnost, aby se připojila k celoevropské kampani za ukončení klecových chovů hospodářských zvířat. „Výstava hospodářských zvířat reprezentuje intenzivní zemědělství, které nebere ohled na potřeby zvířat a jejich životní podmínky. Týká se to zejména u nás nejrozšířenějších klecových velkochovů. Je nejvyšší čas změnit podmínky, v nichž jsou hospodářská zvířata nucena žít, a od klecových chovů definitivně upustit,“ uvedla Kosinová.

Anonymous for the Voiceless Brno navíc připravilo před vstupem do areálu veletrhů takzvanou Kostku pravdy, na níž mohou lidé v záběrech vidět, jak vypadá život hospodářských zvířat.