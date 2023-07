Plejí chodníky nebo ryjí záhony. S údržbou zeleně pomáhají v Brně-Židenicích lidé bez domova

Lidé bez domova si nově můžou přivydělat údržbou zeleně nebo hřišť v Brně-Židenicích. Radnice se na tom dohodla se spolkem Mezi4stěny. Do budoucna by mohli lidé z ulice pracovat i v dalších městských částech nebo ve firmách. Brno 0:10 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezdomovci pomáhají s úklidem města | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

„Teďka jsme dostali todlenc na kopání, že se tady bude dělat nějakej záhon. Ono se to mění, co je potřeba, to děláme,“ říká pan Vlastík, který motykou dostává z trávníku drny trávy. Údržba zeleně je pro bezdomovce podle nezávislé místostarostky Jany Šťastné, které má na starost oblast životního prostředí, ideální.

„Napadlo to kolegyni, první práce jako sečení trávy byly ve školkách. Já jsem se pak přidala se svým rezortem, nám pomáhají s údržbou hřišť, vytrháváním trávy z chodníků. Různě se to mění podle toho, jak má kdo zájem,“ dodává Šťastná.

Lidé bez domova se k práci pro městskou část dostali přes spolek Mezi4stěny, který řeší problematiku bezdomovectví. S radnicí na práce uzavřel smlouvu, zajišťuje konkrétní dvojice a vyplácí jim odměnu.

„Základem je terénní práce, lidé bezprizorní, nemají dávky, neví, jak je vyřídit, z té skupiny se dají vybrat lidi, kteří jsou motivovaní a chtějí se zapojit.“ Model, který odstartoval v Židenicích, by se podle předsedy spolku Davida Daniela měl dál rozšiřovat. „Až se to zkusí, chtěli bychom to nabídnout dalším radnicím i firmám. Záleží na tom, jak se tým pracovníků podaří vytvořit.“

Lidé bez domova pomáhají s údržbou nebo úklidem i jiným radnicím v Česku – třeba v Praze, Ostravě nebo v Teplicích.