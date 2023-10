Nový přístup v sociálním bydlení. Brno hledá soukromé byty pro nízkopříjmové, zajistí servis

Brno hledá soukromé majitele nemovitostí, kteří by byli ochotní poskytnout své volné byty sociálně slabým. Magistrát a nezisková organizace IQ Roma Servis spustily dva pilotní projekty, které mají dohromady pomoct 45 klientům. Aby vše hladce fungovalo, budou oběma stranám pomáhat kurátoři, kteří zajistí i garantovaný nájem. Brno 19:13 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brno pronajímatelům garantuje, že zabydlování lidí ohrožených chudobou bude provázet co nejméně problémů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro podporu pronajímatelů jsme založili garanční fond, do něj jsme vložili 1,8 milionu korun. A my těm pronajímatelům garantujeme, že jakmile tam nedojde k platbě nájemného, nebo se v bytě něco zničí, nebo jsou tam jiné problémy, tak okamžitě vyplácíme tu garanci,“ vysvětluje hned v úvodu koordinátor a sociální pracovník z IQ Roma Servisu Jan Milota.

„Staráme se o ty byty takovým způsobem, aby to ani v sousedství nebyl problém,“ doplňuje.

Peníze na to získali z evropských dotací. Bydlení chtějí najít třiceti domácnostem v Brně, Bučovicích, Břeclavi a Zastávce u Brna.

Zájemců ze strany majitelů nemovitostí je ale zatím velmi málo. V krajském městě ani po několika měsících hledání nepochodili.

„V Břeclavi a Bučovicích to vypadá trošku lépe. Momentálně se snažíme provádět rozhovory s realitními makléři a pronajímateli, abychom zjistili, jak by ta naše nabídka měla vypadat,“ připouští Milota, že zatím nejde o lehký úkol.

Dlouhodobý nájem a jistoty

IQ Roma Servis chce pronajímatelům i nájemníkům nabídnout kompletní podporu, zkušenosti už mají třeba z programů jako Housing First. Organizace teď hledá spíš takové majitele bytů, kteří neočekávají vysoký výdělek.

„Normativní náklady na bydlení se v posledním roce natolik zvýšily, že domácnosti bez jakýchkoliv jiných příjmů, což bývá často velký problém, jsou schopné zaplatit až 25 tisíc korun měsíčně za nájemné a služby,“ říká Milota s tím, že to je cílová částka i brněnského projektu.

Uvědomuje si ale, že ani tolik nemusí v Brně na bydlení stačit.

„Nehledáme luxusně vybavené byty na nejlukrativnějších parcelách. Snažíme se najít rozumný kompromis. Nabízíme za to, že pronájem bude dlouhodobý, že se od začátku budeme starat o to, aby tam byly nějaké prodlevy s placením, tedy nebude situace vyhrocená tím, že se někdo musí odstěhovat a pak se tři měsíce čeká na někoho jiného. Všechno zajišťujeme my,“ ujišťuje Milota z organizace IQ Roma Servis.

Brno nabízí servis

O podobnou věc jako IQ Roma Servis usiluje poprvé i magistrát. Založil si na to Městskou nájemní agenturu, která funguje pod Centrem sociálních služeb. Její cíl je opět s přispěním evropských dotací pomoct 15 domácnostem.

Radnice pronajímatelům také garantuje, že zabydlování lidí ohrožených chudobou bude provázet co nejméně problémů.

„My uzavíráme nájemní smlouvu mezi vlastníkem bytu a Centrem sociálních služeb. A následně formou podnájemní smlouvy dáváme možnost ubytování lidem v krizových a těžkých situacích,“ popisuje náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS).

Vlastník tak získá podle Kerndla jistotu, že pokud se stane nějaký problém, řeší ho přímo Centrum sociálních služeb.

„Klademe velký důraz na to, abychom vybírali opravdu nájemníky takové, aby nám do budoucna nevznikaly problémy. Je v tom právní zajištění, veškerý servis, pojištění domácnosti. A uvidíme, nakolik ten projekt bude úspěšný,“ ujišťuje náměstek.

První nájemník by se do soukromého bytu s podporou města měl zabydlet někdy v říjnu. Jestli se volných bytů najde víc, to se teprve ukáže. Vlastní obecní byty Brno pro zabydlování chudých lidí používá taky, ale v jiných sociálních programech.