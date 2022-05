Policie začala vyšetřovat případ ženy, kterou údajně v Brně-Bystrci napadli Ukrajinci

„K případu jsme se vyjádřili na Facebooku, kde zatím je to zatím vše, co k tomu lze říci. My samozřejmě musíme informace prověřit a vzhledem k tomu, že případ je ze včerejška, tak jistě pochopíte, že to nějak blíže komentovat není možné,“ uvedl policejní mluvčí Chaloupka pro server iROZHLAS.cz.

Na Facebooku policisté mimo jiné píší: ‚Už teď můžeme říct, že je zde spousta otazníků‘. Na ty se chtějí podívat v příštích dnech. Další informace plánují zveřejnit, jakmile se v prošetřování případu posunou.

Ženu podle příspěvku napadli čtyři Ukrajinci, ukradli jí peníze, bili ji pěstmi a kameny do obličeje a nakonec se ji pokusili znásilnit. Podle autorky je od toho vyrušila kolem projíždějící policie, což je přimělo k útěku.

Příspěvek pokračuje tím, že ženu odvezla záchranná služba, policie jí ale „vzkázala do sanitky, že za ní jezdit nebudou a že si má případ vyřešit až jí bude líp,“ napsala autorka do příspěvku.

O případu informoval také server Manipulátoři, který ho označil za smyšlený. Upozorňuje, že autorka příspěvku (na Facebooku vystupuje jako Jitka Valinka) v diskuzi následně uvedla, že policii vše nahlásila až nyní. Tvrdí, že s ní policisté na místě nebyli a že vše řešili po telefonu.

Uvedla také, že není schopna určit, zda pachatelé mluvili rusky nebo ukrajinsky. Navíc podle serveru verze příběhu neustále mění.