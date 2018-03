Praha má metro, Brno chce podzemní železnici. Bez ní hrozí dopravní kolaps, varuje Hollan

Brněnští zastupitelé v úterý podpořili přesun hlavního vlakového nádraží k řece, stejně jako před časem zastupitelé Jihomoravského kraje. Se stěhováním nádraží nakonec souhlasilo i hnutí Žít Brno, kterému se podařilo variantu v centru prosadit jako akceptovatelnou. Interview Plus Brno 21:26 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) a náměstek Matěj Hollan (Žít Brno). (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Považuji to za úspěch. Kancelář architekta města Brna a opozice požadovaly, aby byla tato varianta zcela odmítnuta,“ říká místopředseda hnutí Žít Brno a náměstek brněnského primátora pro dopravu Matěj Hollan.

Jediné skutečné rozvojové řešení

Schválená varianta přesun nádraží podmiňuje stavbou severojižního kolejového diametru neboli železničního tunelu pod městem. Bez něj by podle Hollana městu hrozil dopravní kolaps. „Pokud by se vláda rozhodla pro tuto variantu, je třeba diametr naprojektovat a vyřešit zapojení břeclavské trati. To logicky musí přesun nádraží zdržet,“ dodává.

Není ale tato podmínka motivována snahou vše zdržet a nakonec prosadit variantu v centru, jak Žít Brno od začátku požaduje? „Není to tak. S návrhem přišli lidovci a my jsme ho podpořili, protože to může být skutečné řešení. Město diametr potřebuje, a pokud si o něj teď hlasitě neřekne, tak na to může zapomenout,“ zdůrazňuje.

Hollan připouští, že k diametru neexistuje projekt, ani není známo, kolik by stálo jeho vybudování. „Je to ale potřeba. Pro Brno je to jediné skutečné rozvojové řešení, pokud chceme do budoucna zajistit dobrou obslužnost hromadnou dopravou,“ tvrdí.

Když Praze, tak i Brnu

Stavbu by podle něj měl financovat stát, protože jde řádově o jednotky až desítky miliard, které město ani kraj nemá. „Je to drahé, ale pokud je stát schopen investovat takové peníze do Prahy, tak může být schopen to zaplatit i Brnu. Protože pokud bude stát trvat na přesunu nádraží, tak je třeba, aby to dopravně fungovalo,“ doplňuje náměstek.

Tunel pod Brnem by prý výrazně pomohl veřejné dopravě a snížil cestovní časy. „O tom není polemika, stejně jako když se před několika desítkami let debatovalo o tom, jestli v Praze má být metro. Protože po povrchu by to obsloužit nešlo,“ podotýká.

„V Brně je zažitý pocit, že v podzemí nelze nic postavit. Ale to není dálnice na Mars, je to párkilometrový tunel pod městem, který by neměl být problém vybudovat. Ano, není tam dobré geologické podloží, ale to je v dnešní době řešitelné,“ uzavírá Hollan.