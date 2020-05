Na Dominikánském náměstí v Brně opět nebude kašna. Magistrát zrušil soutěž, architekti ho kritizují

Na Dominikánském náměstí u Nové radnice měly stát dvě kašny. Jedna uprostřed, druhá pod schody vedoucími ke vstupu do kostela sv. Michala. Zatím ale na náměstí zůstane jen prázdná dlažba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká komora architektů kritizuje vedení Brna kvůli výtvarné soutěži na dvojici kašen. Více si poslechněte v reportáži Tomáše Kremra

„Domníváme se, že pokud na sousedním náměstí Svobody je kašna, která je tvarem velmi podobná, že by bylo vhodnější pro to Dominikánské náměstí zvolit nějaký prvek, který bude unikátní. Který tomu náměstí dá nějaký svérázný charakter a autenticitu. A my jsme nemohli zahájit jednání s nikým jiným, než byl vítěz na prvním místě,“ zdůvodňuje pro Český rozhlas Brno náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný z Pirátské strany.

Rozhořčený vítěz soutěže Radim Horák navrhnul hlavní kašnu jako kruhovou káď, po jejíchž stěnách se hemží desítky malých ryb v reliéfu. Je to odkaz na bývalý rybí trh. Argument o podobnosti pár desítek metrů vzdálené Skácelovy kašny se mu zdá nesmyslný.

„Já tam tu podobnost nevidím, pokud teda neberu to, že je to v kruhovém půdorysu, že je to z bronzu, no a že je v tom voda, když je to kašna, že ano,“ komentuje Horák, který je zároveň opozičním zastupitelem čtvrti Brno-střed za hnutí Žít Brno.

Doplňuje, že zvažoval odvolání proti rozhodnutí rady, ale nakonec se rozhodl, že ho nepodá. „Kdybych uspěl, nedělalo by to dobrotu, musí fungovat součinnost mezi investorem a autorem,“ vysvětluje.

Nehospodárný postup

Politikům z magistrátu se rybí káď nelíbila, i když ji z osmnácti přihlášených děl zvolila odborná porota. Ta označila kašnu za šperk náměstí. Někteří radní místo toho prosazovali fontánu v podobě zlatého anděla na druhém místě, jiní ve tvaru sprchy na třetím místě. Protože se neshodli, rozhodli, že soutěž vypíšou znovu, ale už jen na jednu kašnu.

Točna z Českého Krumlova nezmizí, změní však podobu. Ministr Staněk jednal s vedením UNESCO Číst článek

S tím nesouhlasili pouze koaliční lidovci. „Město má být důvěryhodným partnerem pro architekty a umělce a pokud vyhlašuje tuto soutěž, mělo by respektovat výsledky poroty. Já si osobně myslím, že ten návrh byl kvalitní a doplňoval náměstí, kde je jeho dominantou logicky Nová radnice a kostel sv. Michala, takže by tam neměla vznikat žádná obrovská nová stavba,“ shrnuje radní Filip Chvátal z KDU-ČSL, který byl součástí poroty.

Lidovci zastoupení v kulturní komisi Rady města Brna navrhovali taky usnesení, aby radní revokovali své rozhodnutí, ale neuspěli.

Opoziční hnutí ANO považuje postup vedení města za nehospodárný. „Nejen, že je to nehospodárné, ale je to celé špatně. Je to facka architektům i té komisi. Bohužel vedení radnice ukazuje, že není schopné dokončit takovouto soutěž,“ naráží zastupitel a bývalý primátor Petr Vokřál z hnutí ANO na to, že za jeho vlády v letech 2014-2018 dělníci za asi 70 milionů korun Dominikánské náměstí opravili, předláždili, vysadili na něm několik stromů a do podzemí umístili k budoucím kašnám trubky.

Stanovisko rady

Česká komora architektů (ČKA) má stejný názor. „Přestože ČKA uznává možnost ukončit řádně soutěž a nenavázat na ni zadáním následné zakázky, cítí potřebu upozornit na některé souvislosti. Rozhodnutím nepřistoupit k přípravě a realizaci návrhu ze soutěže došlo ke zmaření veřejných finančních prostředků i tvůrčí invence a času těch, kteří se rozhodli soutěže zúčastnit a vypracovat svůj návrh. Některé nešťastné medializované výroky zástupců města vyjadřují despekt vůči názoru odborné části poroty a to považujeme za politováníhodné,“ uvádí za komoru její mluvčí Tereza Zemanová.

Státní zastupitelství prověřuje nejasnosti kolem vydávání starých licencí pro hazardní hry Číst článek

A dodává, že jde o signál jiným autorům, kteří nebudou brněnským politikům důvěřovat a může je to odradit od přihlašování do dalších soutěží.

S Piráty hlasovali stejně i koaliční sociální a občanští demokraté. „Bavíme se tady o něčem, co by tu mělo stát stovky let, takže jakákoliv uspěchanost nebo uraženost tady není na místě,“ říká náměstek primátorky Jiří Oliva z ČSSD.

„Já tomu stanovisku rozumím, každopádně stanovisko rady bylo jiné. Pokud se na to budeme dívat touto optikou, tak každá soutěž, která je zrušena, nebo není realizována, tak jsou to změřené finanční prostředky,“ odmítá náměstek Robert Kerndl z ODS výtku, že jde o zbytečně utracené peníze.

Historie se opakuje

Historie se na Dominikánském náměstí opakuje. Jeho tehdy novou podobu navrhli architekti v roce 2005. Architektonická soutěž na kašnu se uskutečnila v roce 2008, soutěž tehdy ale neměla žádného vítěze, porotci jen rozdali pomyslné tři stříbrné medaile. I tehdy ocenění autoři, z nichž někteří se přihlásili i letos, pracovali s motivy ryb, nebo kádí. A i tehdy komora architektů postup magistrátu zkritizovala.

Vznik Dokumentačního centra holokaustu na Moravě je o krok blíž. Brno projektu předschválilo pozemek Číst článek

Druhá vlna nevole se rozpoutala před dvěma lety po nápadu některých politiků umístit na náměstí rozebrané sousoší Josefa II., které stávalo na Moravském náměstí, a teď jsou jeho části v lužáneckém parku a v zahradě Psychiatrické nemocnice Brno. Nápad za nesmyslný tehdy označili někteří historici včetně Mileny Flodrové nebo původního autora přestavby náměstí Petra Hrůši. Magistrát nakonec uspořádal anketu, ve které Brňané rozhodli v panovníkův neprospěch.

Do ztracena vyšuměl i nápad postavit před Novou radnici repliku Merkurovy kašny, která se původně z náměstí Svobody přesunula na Biskupský dvůr pod Petrov. A protože odborná komise v poslední architektonické soutěži naznala, že druhá kašna u kostela sv. Michala není vhodná, zůstává opět ve hře jenom jedno dílo.

„Pro novou soutěž jsem byl i z důvodu toho, že máme při novem vypsání šanci zakomponovat tam i faktor korona a připomenout tak dalším generacím letošní pandemii. O tom se ale ještě budeme bavit. Očekávám zas tunu smějících se bestií od našeho fanklubu, ale za mě je to proste tak,“ nastínil, jaké téma plastiky by si představoval pirátský radní Marek Fišer.