Brno domlouvá směnu pozemků kvůli stavbě parku u Svitavského náhonu. Zaplatit za něj má 70 milionů

Brněnský magistrát stále nemá pozemky pro stavbu plánovaného parku na pomezí Brna-středu a Komárova. Zarostlé území podél Svitavského náhonu u výrobního a kancelářského areálu Ponávka patří developerské firmě CTP. Ta už okolí náhonu na své náklady částečně zpřístupnila, magistrát na to plánuje navázat větším projektem.

Okolí Svitavského náhonu v Brně

Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Magistrát už měl na stavbu parku vybranou firmu, ale náměstek primátorky Filip Chvátal z KDU-ČSL vysvětluje, proč úřad zakázku zrušil: „Tím, že se ta cena vyšplhala velmi vysoko, tak jsme požádali o dotaci, kterou máme přislíbenou.“

Magistrát chce tok Svitavského náhonu upravit a zřídit podél něj cyklostezku. Existují na to patnáct let staré plány – teprve teď v nich radnice zřejmě pokročí o kus dál

Teď město náklady na vznik parku odhaduje na 70 milionů korun. Pozemky v místě patří firmě CTP, která chtěla Brnu území na 30 let pronajmout za korunu. To ovšem odporuje dotačním podmínkám, a proto magistrát potřebuje parcely získat. Regionální manažer CTP Michal Dospěl to připouští: „Už proběhlo několik jednání a směřujeme k nějakému závěru.“

CTP chce s městem pozemky pro park směnit za parcely na Černovické terase, kde firma provozuje průmyslovou zónu a plánuje její rozvoj.

