Brno domlouvá směnu pozemků kvůli stavbě parku u Svitavského náhonu. Zaplatit za něj má 70 milionů
Brněnský magistrát stále nemá pozemky pro stavbu plánovaného parku na pomezí Brna-středu a Komárova. Zarostlé území podél Svitavského náhonu u výrobního a kancelářského areálu Ponávka patří developerské firmě CTP. Ta už okolí náhonu na své náklady částečně zpřístupnila, magistrát na to plánuje navázat větším projektem.
Magistrát už měl na stavbu parku vybranou firmu, ale náměstek primátorky Filip Chvátal z KDU-ČSL vysvětluje, proč úřad zakázku zrušil: „Tím, že se ta cena vyšplhala velmi vysoko, tak jsme požádali o dotaci, kterou máme přislíbenou.“
Magistrát chce tok Svitavského náhonu upravit a zřídit podél něj cyklostezku. Existují na to patnáct let staré plány – teprve teď v nich radnice zřejmě pokročí o kus dál
Teď město náklady na vznik parku odhaduje na 70 milionů korun. Pozemky v místě patří firmě CTP, která chtěla Brnu území na 30 let pronajmout za korunu. To ovšem odporuje dotačním podmínkám, a proto magistrát potřebuje parcely získat. Regionální manažer CTP Michal Dospěl to připouští: „Už proběhlo několik jednání a směřujeme k nějakému závěru.“
CTP chce s městem pozemky pro park směnit za parcely na Černovické terase, kde firma provozuje průmyslovou zónu a plánuje její rozvoj.