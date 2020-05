Když po chodníku neprojede kočárek, má přijít odtah auta, říká teorie. V Brně byly loni takové případy čtyři

„Standardně se přitom pracuje s normou, definovanou například v bezbariérové vyhlášce, podle které má na chodníku nebo v budově zůstat průchozí šířka 90 centimetrů,“ doplňuje Radimský. „Pokud například na chodníku projektujete sloup, musíte to udělat tak, aby vedle něj zůstalo 90 centimetrů volných.“

„Překážka, která zablokuje chodník, je z definice to samé jako překážka, která zablokuje silnici,“ říká Michal Radimský z Fakulty stavební VUT, který se zabývá navrhováním komunikací a jejich bezpečností. „Chodník je pozemní komunikace a nevidím tedy důvod, proč by chodci neměli být zahrnutí mezi účastníky dopravního provozu.“

„Strážníci se rozhodují individuálně podle okolností a posuzují například to, jestli je kolem auta možné projet po chodníku s kočárkem nebo na invalidním vozíku. Do rozhodování vstupují i další hlediska, například frekventovanost místa,“ dodává Ghanem.

„Strážník má oprávnění odtah nařídit, ale není to jeho povinnost,“ vysvětluje Ghanem. „Odtah není trest, není to represe, poplatek je za samotný technický akt.“

Zákon podle Ghanema zná pouze dva případy, kdy může strážník odtah vozidla nařídit: kromě zmíněné situace, kdy vozidlo tvoří překážku pro bezpečnost nebo plynulost provozu, je to ještě neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti.

Data ve stejné struktuře máme k dispozici také za rok 2015. Lze tedy srovnat, jak se během čtyř let přístup strážníků změnil.

„V průměru strážníci v Brně nasadí botičku devětkrát za den,“ odpovídá na dotaz ohledně jejího využití Jakub Ghanem. „Případů je do roka přibližně 3100. K jednotlivým ustanovením je bohužel filtrovat nelze.“

Přestupky v pěší zóně se řeší atypicky: při stání v pěší zóně mimo parkoviště se přestupek podstatně častěji dostane do správního řízení, dvakrát častěji než obvykle se využívají takzvaná společná řízení, kdy si řidiči nechají řadu stejných přestupků spojit do jednoho trestu. Jiné porušení pravidel v pěší zóně se v naprosté většině případů týká neoprávněného vjezdu a přestupek proto obvykle řeší správní orgán, který povolení vydává. Detaily obou přestupků opět vysvětlujeme v předchozím článku .

Kliknutím do legendy grafu si můžete vybrat jiný přestupek, případně srovnat více přestupků.

Detailnější data o řešení přestupků odhalují, že pokutu – nejběžnější řešení – strážníci udělí v 60 procentech případů. Zhruba 27 procent přestupků se dostane do správního řízení, nejčastěji je řeší Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna. Asi 8 procent končí domluvou, jeden případ ze sta konstatováním, že přestupek nelze projednat.

„Jestli je to málo nebo hodně, bohužel ani s použitím dat neumím odpovědět,“ vysvětluje mluvčí strážníků. „Ze statistik totiž neplyne, kolik situací vůbec podle zákona umožňovalo nařízení odtahu a kde tedy pro strážníka byl legální variantou. U řady přestupků taková situace nenastane prakticky nikdy, například při povinnosti použít parkovací kotouč, zaplatit parkovné, a podobně. Počítat jejich podíl z celkového množství přestupků tedy není relevantní.“

Evidovaných přestupků při srovnání let 2019 a 2015 o 12 procent přibylo, odtahů je přitom téměř o polovinu méně.

Mluvčí strážníků se ovšem takovému srovnání brání. „Roky 2015 a 2019 není absolutně možné po stránce dopravních přestupků spáchaných motoristy srovnávat,“ upozorňuje. „Za tu dobu se dramaticky změnilo dopravní značení na mnoha místech. Například v ulici Údolní, kde se dříve často odtahovalo, se legalizovala řada parkovacích míst.“

„Navíc v době rekonstrukce parovodů a horkovodů se tady na dlouhé měsíce legalizovalo stání i přenosným dopravním značením kvůli pracem v okolních ulicích. Takových příkladů by se dalo najít více. Městská policie ze zákona v informačním systému nedisponuje daty staršími tří let,“ doplňuje.

Klíčovou změnou, která ztěžuje srovnání obou let, je zavedení rezidentního parkování. Například u neoprávněného stání na placeném parkovišti strážníci v roce 2015 evidovali 8331 případů, loni se v evidenci přestupek vůbec neobjevil. Neznamená to, že by jej strážníci přestali trestat, pouze jej evidují pod jiným paragrafem.

U některých přestupků nicméně vývoj srovnat lze: zejména u těch, které jsou rozprostřené po celém městě a nehraje tak roli konkrétní opatření v jedné ulici. Takovými přestupky jsou například stání v křižovatce a stání na přechodu, které Ghanem zmiňuje v souvislosti s ochranou chodců a cyklistů. U obou oproti roku 2015 ubylo jak evidovaných přestupků, tak odtahů – těch dokonce na méně než polovinu.

Na dotaz, kdo určuje priority odtahů, neodpověděl z Magistrátu města Brna – zřizovatele Městské policie Brno – nikdo. Reagovala pouze Vladimíra Navrátilová z firmy Brněnské komunikace. „Odtahy nařizuje, jak je již výše uvedeno, městská policie nebo Policie ČR. Jsou-li zde nějaké priority, je otázkou na ně. Z našeho pohledu jsou prioritní odtahy překážek provozu na pozemních komunikacích, právě z důvodu bezpečnosti silničního provozu, a dále odtahy u omezení vlastnického práva, například vozidla zabraňující vjezdu do nemovitosti.“

To potvrzuje i mluvčí strážníků Jakub Ghanem. „Prioritou jsou obecně místa, kde je intenzivní provoz a časté přestupky, a samozřejmě lokality, kde špatně parkující vozidla ztěžují průjezd složkám integrovaného záchranného systému, dopravnímu podniku nebo svozu odpadu. Tyto informace se dozvídáme zpravidla při jednáních, na základě písemných podnětů nebo při společném mapování lokalit.“

Jan Boček a Tomáš Kremr