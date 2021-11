Brněnské čtvrti otestují chytré blikající dopravní značky. Řidiče upozorní na blížící se chodce

Brno u tří přechodů pro chodce otestuje nové dopravní značky. Ty dovedou řidiče aut v předstihu upozornit na to, že se na přechod blíží člověk. Pomocí senzorů a kamer zároveň umí měřit rychlost projíždějících vozů nebo jejich hlučnost. Značky „iisign“ vyvinula brněnská technologická firma. Brno 16:11 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brno vyzkouší nové výstražné dopravní značky u přechodů pro chodce | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Toto je skutečně nebezpečný přechod z hlediska chodců i s ohledem na to, že zde děti vystupují z trolejbusu a míří do školy. Proto máme domluveno s městskou policií, že zde ráno stávají v době, kdy děti jdou do školy,“ popisuje starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška z KDU-ČSL situaci u ZŠ Chalabalova. Stojí v kopci u čtyřproudé Libušiny třídy, přes kterou vede přechod pro chodce. „V historii jsme zde zaznamenali vážné dopravní nehody včetně těch s chodci,“ dodává.

U nepřehledných přechodů pro chodce v Brně budou zkušebně usměrňovat provoz nové dopravní značky. Vyvíjí je brněnská firma

Místo běžné reflexní značky upozorňující na přecházení chodců tu bude stát značka svítící a blikající. Je o něco větší než běžná čtvercová cedule, ale jakoby obalená bílým lemem. Uvnitř jsou senzory kamery a světla. Dva kulaté oranžové majáčky jsou pak umístěné na horní hraně.

Fungování vysvětluje Richard Jílek z brněnské vývojářské firmy: „Smyslem té značky je, že umí detekovat na přechodu pro chodce (případně před přechodem) nějakého chodce. Umí vyhodnotit jeho trajektorii, kam směřuje a podle podmínky, zda na té komunikaci jede vůz, tak začne blikat.“

Cílem je upozornit na ty přechody, kde je třeba kvůli stromům nebo keřům hůř vidět, jestli se u nich chodci pohybují. Senzory umí ale měřit i další ukazatele. „Umí to měřit počet vozidel, jejich rychlost, počítat chodce. Jsou tam určité barometrické funkce, ty neslouží k meteorologii, ale k tomu, aby dodávaly statistickou informaci – tehdy pršelo nebo dokážeme říct, že při takovém průtoku vozidel tam je určitá hlučnost.“

Díky umístění značky by podle starosty Kohoutovic Jakuba Hrušky nemuseli na místě například odpoledne po konci vyučování hlídkovat strážníci. „Protože odchází průběžně různé třídy v různý čas, tak to ušetří i svým způsobem personální záležitost stran městské policie, která bude moct konat svou práci někde jinde.“

Nevymýšlíme nic nového

Výrobci značky počítají s tím, že kompletní certifikaci od úřadů dostanou za pár měsíců. „Nevymýšlíme nic nového. Vymýšlíme lepší funkcionalitu něčeho, co už někde je.“ Značku mohou napájet i solární panely. Díky tomu si ji mohou pořídit i menší obce, které nemají k silnicím a dovedené elektrické kabely. „V České republice stojí řízený přechod pro chodce řádově tři až šest milionů korun. My říkáme, že to bude asi desetkrát méně – kratší proces i méně peněz, rychlejší přístup k větší bezpečnosti.“

První značka je zkušebně umístěná u jednoho brněnského nákupního centra. Na běžné silnice se dostane příští rok kromě Kohoutovic i do brněnského Jundrova k tamní logopedické škole u Veslařské ulice.