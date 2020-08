Brno zavádí speciální stání pro koloběžky. Firmy mají lidem za správné parkování posílat odměny

„Já jsem si ji vždycky nosila s sebou. Když jdete třeba do kavárny, můžete si ji složit pod stůl. Ale je pravda, že když jsem jela třeba po pěší zóně, tak se na mě lidé různě koukali a já si nebyla jistá, kam se mám vlastně zařadit, jestli mezi auta, nebo mezi cyklisty. Tomu by mohlo být centrum Brna lépe uzpůsobené,“ myslí si Brňanka Barbora, která jezdí po městě na koloběžce. Má běžnou odrážecí i elektrickou.

„Je mi líto hlavně majitelů těch sdílených elektrických koloběžek, že se k tomu podle mě neumí lidé moc hezky chovat a starat a parkovat je,“ všímá si Barbora, že se k těmto dopravním prostředkům uživatelé ne vždycky chovají ohleduplně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brno má mezi českými městy jedno nové dopravní prvenství – dopravní značku pro speciální parkovací místa na koloběžky

Překážející sdílené e-koloběžky jsou problém ve velkých městech. Brněnský magistrát tak chce potížím předejít vznikem speciálních parkovacích míst. První už stojí na Zelném trhu.

Na bílé dodatkové tabulce jsou označené černým piktogramem motorky i koloběžky. Parkovací místa jsou tedy sdílená a zabírají zhruba prostor pro jedno osobní auto.

„Podařilo se nám tuto dodatkovou tabuli protlačit se souhlasem Policie České republiky. Máme v plánu do konce roku mít celkem asi 170 takovýchto míst,“ říká pro Český rozhlas Brno radní Petr Kratochvíl z ODS.

Slevy pro zákazníky?

V Brně e-koloběžky půjčují dvě firmy - Lime a Yoyoway. Celkem jich tu mají na 350. Podle Kratochvíla by společnosti měly samy motivovat zákazníky třeba slevami, aby vyznačená parkoviště využívali.

„Ano, plánujeme v naší aplikaci nějakou úpravu, ještě ale nemáme vykalkulované, jestli ta výhoda našim zákazníkům přijde třeba formou nějakého zpětného bonusu,“ potvrzuje jednatel Yoyoway Jiří Hofr.

Podle něj jsou lidé v Brně na koloběžkách ukázněnější, než když je před rokem do města přivezl. „I sami uživatelé zjistili, že je lepší zaparkovat na normálním místě, kde projede i vozíčkář a nebude to překážet slepcům,“ dodává podnikatel.

První parkovací stání pro koloběžky jsou v Brně na Zelném trhu | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Přesná lokace

Jestli uživatelé speciální parkovací místa využijí, už bude záviset jen na nich. Firma nebude mít totiž vždy šanci přesně zjistit, zda lidé parkují tam, kde by měli.

Vedení Brna věří, že se nápad osvědčí a že „brněnská“ značka pomůže i jinde | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud jsme na otevřeném prostranství jako je třeba náměstí Svobody, tak tam se dá říct, že GPS lokaci té koloběžky hodí přesně na metr. Ovšem když je to nějaká úzká ulice s vysokými domy, třeba Jánská, tak tam má GPS rozmezí nula až sto metrů. A může se stát i to, že my bychom nepřipsali zpětný bonus člověku, který zaparkuje správně,“ připouští Hofr.

„Elektrických koloběžek bude přibývat a je výhodou, že se člověk na koloběžce dostane dál. S tím je spojené, že čím víc koloběžek bude pěší zóny brázdit, tím je to horší pro chodce. A nevýhodou je také jejich odstavování,“ myslí si expert na bezpečnost dopravy Michal Radimský z Vysokého učení technického v Brně.

„Dneska je to taková anarchie. Snaha města je určitě dobrá, ale atraktivita této dopravy spočívá v tom, že koloběžka teď stojí na každém rohu. Když to bude jen na jednom místě třeba na náměstí Svobody, nebude to tak atraktivní, těch odkládacích míst musí být určitě víc,“ radí.

Nová značka svůj boj s čtyřkolovými koloběžkami prohrála docela rychle... pic.twitter.com/BicP7tJMSn — Ondřej Puczok (@OPuczok) August 21, 2020

Z Brna do celé republiky

Vedení Brna věří, že se nápad osvědčí a že „brněnská“ značka pomůže i jinde. „Policie si všimla v dobrém slova smyslu, že tady toho způsobu dopravy asi bude přibývat. A není to tak složité, vymyslet piktogram koloběžky. Teď se to snažíme posunout do celorepublikové úrovně a je velmi pravděpodobné, že by se tato značka stala celorepublikově odsouhlasenou,“ doplňuje radní Kratochvíl.

Brněnský nápad by se tak mohl dostat do vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích. Koloběžky by tedy získaly oficiální piktogram, jako mají třeba jízdní kola, ale i bruslaři, lyžaři nebo koně a obojživelníci.