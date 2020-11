Brněnské nádraží navrhnou i tvůrci známých staveb z New Yorku, Kodaně a Vídně

Tři týmy přímo oslovené radnicí a k nim devět ze soutěže. Tak vypadá skupina architektonických ateliérů, z nichž jeden dá podobu novému brněnskému hlavnímu nádraží.

Soutěžící navrhnou nádražní budovu včetně haly, ale i zastřešení a podoby nástupišť, ale také samotné drážní těleso a mosty. Řešit mají parkování, chodníky i propojení na okolí včetně dopravy.

„Ty přihlášky překonaly naše očekávání,“ potvrdil Českému rozhlasu Brno hlavní brněnský architekt Michal Sedláček. „Jsou tam skutečně velice uznávaní architekti z celého světa,“ dodal.

Kromě předem oslovených autorů nádraží ve Vídni, Berlíně a v Rotterdamu postoupili třeba autoři známé sjezdovky na spalovně v Kodani nebo promenády High Line na bývalém kolejišti na Manhattanu v New Yorku. A z domácích třeba brněnský tým Burian-Křivinka, tedy autoři výškové budovy AZ-tower.

Do soutěže se přihlásilo celkem 46 účastníků. Ti vybraní rozpracují návrhy nejen na samotné nádraží, ale i na jeho okolí. Odevzdat by je měli příští rok na jaře. Do druhé fáze postoupí čtyři účastníci – a jasno by mělo být v červnu.

Na vyhlášení soutěže se podílí město Brno i Správa železnic, která má většinu přestavby brněnského železničního uzlu platit. Cena za práce spojené mimo jiné s přesunem nádraží jižním směrem, tedy k dnešnímu autobusovému nádraží Zvonařka, půjde do desítek miliard korun.