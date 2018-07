Vlaky na brněnském nádraží nabírají hodinová zpoždění. Důvodem je přeseknutý kabel

Kvůli překopnutému kabelu při opravách na brněnském hlavním nádraží nefunguje zabezpečovací zařízení. Vlaky proto už od středečního poledne nabírají někdy až hodinová zpoždění, informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiaše by oprava kabelového spojení mohla trvat do středečních 19:00. Do té doby nebude možné obnovit plný provoz.

Brno 15:50 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít