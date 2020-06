Osm let bez kolaudace. Královopolský tunel v Brně má kvůli hygienickým limitům nové protihlukové stěny

Královopolský tunel v Brně je skoro osm let v provozu, ale pouze ve zkušebním. Stále není zkolaudovaný. Problémem je hluk, který u obou výjezdů z tunelu překračuje hygienické limity. Silničáři proto teď na jedné straně tunelu postavili nové protihlukové stěny. Na druhém výjezdu pak lidem nabízí úpravy bytů, které mají hlučnost kompenzovat. Brno 10:24 24. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protihluková stěna u Královopolského tunelu v Brně. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Radiožurnál

Na konci Chaloupkovy ulice v Králově Poli stojí nová šedivá zeď, která brání ve výhledu na rušnou silnici. Před hlukem chrání bytové domy u Svitavské radiály blízko výjezdu z tunelu. Stěna za čtyři miliony korun je mobilní, teprve třetí v Česku. „Pokud víme, tak dvě jsou v Praze a tato je první v Brně. Ona je v podstatě opakovatelně použitelná. I když se tam něco betonuje, tak je to něco, co se skládá na mobilní základ, který není pevně spojen se zemí a drží to nějakou váhou betonových svodidel,“ přibližuje šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala pro Český rozhlas Brno.

Mobilní zeď je dočasná, do tří let chtějí silničáři postavit stěnu trvalou. Měření hluku jim na podzim ukáže, jestli dočasná bariéra v tomto rozsahu stačí. „Řešíme teď s hygienou, kdy pro ni budou průkazná měření hluku. No a předpokládám, že po tom měření už dojde ke kolaudaci Svitavské radiály,“ věří Fiala.

Hladiny hluku jsou překročeny jen v jednotkách decibelů a v nejvyšších patrech okolních domů. Silničáři kvůli tomu bariéry navyšovali už několikrát, nikdy to ale nestačilo. „Nejsou to nějak výrazná překročení a je to stavebně i organizačně řešitelné. Takže správce komunikace není postaven před neřešitelnou situaci. Zatím jsou tunely ve zkušebním provozu, aktuálně platí výjimka do konce roku, o čemž rozhoduje odbor dopravy. My zatím nemůžeme dát souhlas ke kolaudaci,“ vysvětluje Miroslav Staněk z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Pohled na silnici v Chaloupkově ulici v Brně. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Radiožurnál

Úpravy v bytech

U Královopolského tunelu jsou dva úseky, které nesplňují limity. V Králově Poli v Chaloupkově ulici i v Žabovřeskách podél Voroněžské ulice. „Ty problémy jsou podobné a jsou to spojené nádoby. Jen u té části tunelu Dobrovského v Žabovřeskách je to problém trochu širší. Předpokládáme tu na podzim i položení takzvaného tichého asfaltu,“ nastiňuje další postup Fiala.

Kromě stavebních úprav v tunelu a okolí připravují silničáři i úpravy přímo v bytech 39 obyvatel, kteří žijí poblíž výjezdového portálu. „My si s nimi teď korespondujeme. Ty úpravy spočívají v nějaké rekuperaci vzduchu, ale reakce jsou zatím smíšené, takže uvidíme asi až po létě, až dostaneme víc odpovědí,“ připouští.

Silničáři věří, že tentokrát by opatření měla být dostatečná. Další řešení by zřejmě byla velmi složitá. „Máme použít všechna dostupná technická opatření a my si myslíme, že už se pomalu blížíme limitu stavařiny,“ tvrdí Fiala.

Dodatečné hlukové bariéry už silničáře vyšly na miliony korun. Jedno navýšení stěn v roce 2017 stálo 20 milionů, na nejnovější mobilní bariéry padly čtyři miliony.

Dříve ze strany ŘSD zazníval také argument, že po kolaudaci by auta v tunelech mohla jezdit maximální povolenou rychlostí až osmdesát kilometrů v hodině. Nyní je ale pravděpodobnější, že uvnitř zůstane stávající šedesátka, a to i po kolaudaci.