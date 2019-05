‚Děti musí bydlet.‘ Brno rozhoduje o Housing First. Za dostupné bydlení přišla demonstrovat stovka lidí

Víc než 100 lidí na Nové radnici v Brně přišlo zastupitelům říct, že chtějí, aby město nabídlo víc bytů v programu Housing First. Radní navrhují 20 bytů, v projektu MPSV můžou žádat až o 80. Zastupitelé teprve budou řešit, zda ministerstvo požádají o potřebou dotaci na projekt. pic.twitter.com/I7UKWRX3Bj — Tomáš Kremr (@kremrt) May 14, 2019 Brněnští zastupitelé v úterý rozhodují, jestli bude město pokračovat v projektu Housing First. Ten pomáhá se zabydlováním chudých lidí bez domova. Politici budou hlasovat o tom, jestli magistrát na projekt požádá o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Do sálu zastupitelů kvůli tomu přišla víc než stovka lidí s transparenty. Brno 10:10 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Lidé zcela zaplnili téměř všechna volná místa v sále s transparenty. Přinesli například nápisy „Děti musí bydlet“ nebo „Důstojné bydlení pro všechny“.

Brno zavedlo projekty k ukončování bezdomovectví za minulé koalice. Přišlo s nimi hnutí Žít Brno, které ale už v zastupitelstvu není. Minulá koalice dala desítky bytů rodinám s dětmi v bytové nouzi i jednotlivcům.

Právě bývalý zastupitel Martin Freund z Žít Brno, který měl projekty na starosti, v úterý k zastupitelům promluvil. „Jedním hlasováním můžete změnit život stovkám dětí. Zvažte navýšení bytů aspoň na čtyřnásobný počet. Až budete za tři a půl roku odcházet, budete moct být hrdí na to, že jste zachránili člověka, jeho dětství a jeho budoucnost,“ uvedl Freund.

Peníze z ministerstva

Vystupující Jan Milota upozornil na to, že hrozí uzavření ubytovny v Olomoucké ulici, kde žije přes 100 lidí včetně dětí. Náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS) mu odpověděl, že město usiluje o to, aby ubytovna zavřená nebyla. Jedná s vlastníkem objektu ministerstvem obrany, aby byla budova převedená do majetku Brna nebo ji město dostalo do nájmu.

Brnem se inspirovala i jiná města, která na projekty k ukončování bezdomovectví mohou čerpat peníze ze dvou výzev MPSV. Brno chce z jedné výzvy pro lidi a rodiny v bytové nouzi čerpat kolem 17 milionů korun v souvislosti s vyčleněním 40 bytů, sloužit mají lidem z ubytoven, azylových domů, rodinám s dětmi nebo seniorům.

Z druhé výzvy, která je zaměřená přímo na lidi bez přístřeší, Brno vyčlenilo 20 bytů a chce na ně čerpat přes sedm milionů. Právě s tím jsou účastníci protestu nespokojení.

Původně totiž město zvažovalo, že dá 80 bytů. Snížení počtu odůvodnilo tím, že má výzva ministerstva přísné podmínky. Spočívají v tom, že většina bytů musí být mimo vyloučenou lokalitu, a město má obavy, že by je nebylo schopné sehnat.

Brno má skoro 30 000 bytů. Stovky jich spravuje magistrát, většinu ale mají na starosti městské části. Nejvíce prázdných bytů má Brno-střed a Brno-sever, část z nich je ale právě ve vyloučených lokalitách.