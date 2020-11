‚Hroby navždy‘ jsou legislativním oříškem. Nájem nikdo neplatí, přesto je město nemůže zrušit

Správa hřbitovů města Brna je v patové situaci. S právníky hledá řešení, co s částí hrobů, které většinou vznikly krátce po založení Ústředního hřbitova. Jejich nájemci tehdy uzavřeli za jednorázový poplatek smlouvu „po dobu existence hřbitova“.

„Jsou to stále platné smlouvy. A my nevíme, kdo je pro nás smluvní stranou, na koho práva přešla,“ potvrdila Českému rozhlasu Brno ředitelka správy Alena Říhová. S problémem se potýkají i právníci, zákon s takovou situací nepočítá.

Problém mají i rodiny

V Brně se problém těchto smluv týká prakticky výhradně opuštěných hrobů. Kancelář ombudsmana ale upozorňuje i na případy z jiných míst.

Jak je to s pronájmy hrobů? Hrobové místo město pronajímá na 10 let. Pokud poté nezaplatí nájemce nebo jeho potomci či nástupci další nájemné, je hrob vedení jako opuštěný a po 3 letech jej lze pronajmout i někomu jinému.

„Dostali jsme v minulosti naopak podněty lidí, kteří takovou smlouvu s jednorázovým poplatkem na své hroby měli, ale správci hřbitovů dokumenty zpochybňovali. A žádali nájemné,“ potvrdila mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.

Takovým lidem ombudsmanovi právníci doporučovali dohledat všechna potvrzení, ale třeba i připomenout, že správci hřbitovů nikdy nájem nepožadovali. Kancelář ombudsmana navíc připomněla, že správci hřbitovů měli před dvěma desítkami let vyřešit hroby, k nimž chyběly smlouvy.

Smlouvy na neurčito

Důvod, proč kdysi správci největšího brněnského pohřebiště dávali takové smlouvy, si jejich nástupci vysvětlují jednoduše. V té době bylo zvykem při rozrůstání měst hřbitovy v důsledku hygienických opatření rušit a překládat.

„Dnes si to asi neumíme představit, ale totéž tehdy předpokládali i s Ústředním hřbitovem,“ dodává ředitelka. Také v Brně tak bylo možné zaplatit jakýsi paušál, který umožnil podpořit vznik hřbitova – a současně příslušné rodině nebo instituci zajistil stabilní místo pro hrob či hrobku.

Zaplatily bohaté rodiny, dnes hroby pustnou

Paušál často zaplatily tehdy významné rodiny. Jenomže hlavně druhá světová válka způsobila, že část jich z Brna utekla a nikdy se navrátila, jiné nacisté vyvraždili a německé rodiny pak byly odsunuty.

Správa hřbitova se opakovaně snažila dědice smluv oslovit, ale reakce není žádná. Další pokus hodlá učinit v následujících dnech. „Děláme to průběžně. Teď například jedno z brněnských muzeí připravuje projekt týkající se významné osobnosti, jejíž ostatky v jednom z hrobů leží. Pátrají po potomcích, a tak jsme je poprosili, aby předali i naši prosbu,“ podotýká Říhová.

Adopce hrobů?

Nový průvodce po hřbitově Na brněnských hřbitovech je ještě další skupina hrobů, které mají téměř jistotu, že zůstanou zachovány a potomci pohřbených nemusejí platit nájem. Jsou to vojenské hroby a čestné hroby významných osobností. Ty se nacházejí na čestném pohřebišti, ale mohou ležet na různých místech hřbitovů. Správa hřbitovů zprovoznila interaktivního průvodce po těchto hrobech.

Problém je v tom, že bez svolení nájemců nemůže správa hřbitovů s hroby nic dělat. I v uplynulých dušičkových dnech tak lidé viděli hroby, kterým chybí i základní údržba.

Část z těchto hrobů by přitom mohla být i součástí chystaného projektu adopcí hrobů. Dobrovolníci by mimo jiné ve spolupráci se spolkem Paměť národa o vybraná hrobová místa mohli pečovat podobně, jako se to už děje v jiných městech. I k tomu je ale třeba souhlasu potomků.