‚Byli jsme zaskočeni.‘ Brno nesouhlasí s měřením rychlosti v Husovickém tunelu, které plánuje policie

Vedení Brna nesouhlasí se zavedením úsekového měření rychlosti v Husovickém tunelu. Od května ho tam chce kvůli zvýšení bezpečnosti spustit policie ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Brno se obává, že očekávané statisíce přestupků ročně by úřad zahltily. A někteří radní upozorňují, že tunely podle expertů nejsou nebezpečné. Brno 15:36 11. března 2021

„Ten tunel je dnes vybaven kamerami s vysokým rozlišením. Nechci úplně říkat, že přečtou čas z hodinek, co má řidič na ruce, ale skoro to tak je. A samozřejmě tím se rozšiřuje i ta možnost funkcí technologií v tunelu,“ představoval takto před dvěma lety čerstvě zmodernizovaný Husovický tunel šéf brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Kamerový systém měl hlavně dohlížet třeba na převoz nebezpečného nákladu a v případě potřeby ihned zareagovat a upozornit na potíže. Špičková technologie ale není využitá naplno. A policie chce její potenciál využít nyní.

„Nemusíme snad ani připomínat, že nehody v tunelech jsou velmi nebezpečné a hrozí větší následky než při nehodě mimo tunel, zejména při požáru. Úsekové měření tak zpomalí především ty nezodpovědné řidiče, kterým povolená rychlost nic neříká,“ obhajuje záměry jihomoravského policie její mluvčí Petr Vala pro Český rozhlas Brno.

Zaskočené vedení

Policie proto v březnu spustila zkušební provoz kamer. Městu to oznámilo jen pár dní dopředu. „Já se narovinu přiznám, že jsme tím byli zaskočeni,“ zhrozil se radní Petr Kratochvíl z ODS, který má v Brně dopravu na starosti.

Magistrát podle něj totiž neví, jestli úředníci vyřizování pokut zvládnou. A jestli se na ně v krátké době dokážou připravit. Vedení Brna požádá policii, aby spuštění měření odložila. I proto, že blízko tunelu má brzy začít několikaletá dostavba Velkého městského okruhu na Tomkově náměstí.

„Nám to nedává vůbec smysl a nevím, proč zrovna v tuto chvíli je to aktivováno, těsně před spuštěním tak velké rekonstrukce, která opravdu významně dopravu omezí,“ namítá Kratochvíl.

Rychlost překračují tisíce aut

První údaje z kamer už nicméně odhalily, že dovolenou rychlost v tunelu překračují tisíce aut. „Prvního března, kdy ten systém začal ve zkušebním režimu fungovat, tak ve směru na Svitavy, kde je povolená šedesátikilometrová rychlost, tak bylo změřeno 17 921 vozidel a rychlost byla překročena u 1 978. V opačném směru, kde je kvůli technickým problémům dočasně čtyřicítka, bylo změřeno 14 853 vozidel a překročilo rychlost 6 369,“ čte ze statistik Fiala z ŘSD.

Rychlost tedy překračují tisíce aut. Z toho stovky o víc než patnáct kilometrů v hodině. Ovšem statistiky nehodovosti z posledních let ukazují jen jednotky bouraček. Vyplynulo to i z auditu bezpečnosti, který před dvěma lety zpracovalo Vysoké učení technické.

„Je běžné, že v tunelech je výrazně nižší nehodovost, a to pětkrát až desetkrát, než normálně ve volném terénu. Vysvětlujeme si to tak, že řidiči v tunelu jedou obezřetněji, je to pro ně jiné, nezvyklé prostředí,“ tvrdí expert na bezpečnost dopravy Michal Radimský.

Nehody v Husovickém tunelu a okolí podle Centra dopravního výzkumu. Data jsou za období od začátku roku 2006. | Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

On a jeho tým v závěru auditu taky uvádí, že v tunelu by auta naopak mohla jezdit rychleji. Tedy ne šedesát, ale osmdesát kilometrů v hodině. Pak už ale podle něj má smysl rychlost měřit. „Nicméně vyšší rychlost než osmdesát kilometrů by byla bezpečnostním rizikem. A proto bychom v tomto případě úsekové měření doporučili,“ dodává Radimský.

S tím souhlasí i radní Brna-středu a předseda spolku Brno autem Jan Mandát, který jinak považuje úsekové měření za nesmyslné.

„V tomto případě ta sankce nemá žádný preventivní charakter. Dovedu si představit, že se tam bude měřit, když tam bude vyšší povolená rychlost. A současně když tam budou dopravní značky, které budou před měřením varovat, anebo tam bude takový ten blikací přehledový radar, aby to měření nemělo pouze represivní charakter,“ tvrdí Mandát.

Zvýšení rychlosti by podle policie i silničářů bylo na místě spíš až po dokončení okruhu. „V době stavby okruhu na Tomkově náměstí se dají v okolí očekávat nemalé problémy. A pokud tam auta budou stát v kolonách, tak to zařízení tím pádem nemá důvod rychlost měřit. Tím pádem je i v současné chvíli předčasné hovořit o zvýšení či snížení rychlosti v Husovickém tunelu,“ říká policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Podobně to vidí i Ředitelství silnic a dálnic. „Určitě to ještě bude předmětem diskuse s policí a městem, ale osobně mi nepřijde aktuální uvažovat nad zvýšením rychlosti ve směru na Tomkovo náměstí. Nicméně v opačném směru při výjezdu ze stavby jsem ochoten to zvýšení rychlosti podpořit, pokud na tom bude panovat elementární shoda,“ doplňuje ředitel Fiala.

Policie si jinak za svým názorem ohledně úsekového měření rychlosti stojí a říká, že kdo předpisy dodržuje, nic mu nehrozí. Brno je navíc podle Ředitelství silnic a dálnic skoro jediné místo v republice, kde se v jím spravovaných tunelech rychlost neměří. Dá se proto očekávat, že kamery budou za pár let fungovat i v Královopolském a Pisáreckém tunelu, jejichž modernizace se blíží. U Pisáreckého tunelu začne už letos v létě.