V Brně otevřeli obnovený Mendelův skleník. V tom původním slavný genetik rozkryl zákony dědičnosti

Skleník v areálu augustiniánského opatství v Brně se může pyšnit tím, že zasáhl do historie vědy. Právě tam totiž genetik Johann Gregor Mendel křížil hrách a díky tomu objevil zákony dědičnosti. V sobotu se obnovený skleník znovu otevřel veřejnosti. Brno 20:38 12. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obnovený skleník v augustiniánském opatství v Brně | Zdroj: Profimedia

Ačkoli je nový skleník moderní, prosklenou a impozantně působící stavbou, nevypadá vedle historické budovy opatství nepatřičně. Skleněné panely jsou ukotveny v kovové konstrukci, zevnitř nabízí netradiční výhledy.

Augustiniáni v Brně obnoví Mendelův skleník, architekti v něm navrhli společenský sál Číst článek

Z původní budovy zbylo jen základní torzo. Archeologové odkryli obvodové zdi a našli několik květináčů. Původní stavba jako skleník ale moc dlouho nefungovala.

V roce 1854 jej nechal postavit mentor Johanna Gregora Mendela, opat Cyril František Napp. O pár let později, přibližně v 70. letech 19. století, však skleník poškodila vichřice. Až do 60. let minulého století sice stál, byl ale velmi zchátralý. Rozhodlo se tudíž o jeho zbourání. Donedávna na jeho základech stály stoly a židle kavárny, která se v areálu opatství nachází.

V novém skleníku se bude pěstovat i legendární hrášek. Lidé si budou moci prohlédnout všechny fáze jeho vývoje. Původnímu účelu, kdy sloužil jako zahradní vědecká laboratoř, nicméně ustoupí. V současně stavbě se budou konat přednášky nebo kulturní akce.

O obnově skleníku se mluvilo už v roce 2018, stavební práce ale začaly až během letošního února. Projekt vyšel na necelých padesát milionů korun.