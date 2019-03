‚Pokud je někdo ve vazbě, není na co čekat.‘ Brněnské ANO chce vyloučit Švachulu a Liškutina

Brněnská i jihomoravská organizace ANO se shodly na vyloučení obviněných brněnských politiků Jiřího Švachuly a Petra Liškutina. Definitivně o tom ve čtvrtek rozhodne předsednictvo hnutí. Po jednání s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babiše to řekl místopředseda hnutí Petr Vokřál a předsedkyně jihomoravské buňky Taťána Malá. Ta současně pro iROZHLAS.cz uvedla, že osobně navrhne vrácení finančních darů, které vládní partaj od mužů obdržela. Brno 12:13 13. 3. 2019 (Aktualizováno: 12:52 13. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý primátor Brna Petr Vokřál (ANO) | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Za mě je to nepřijatelné. Říkali jsme, že presumpce neviny je jeden z důležitých aspektů, ale pokud je někdo vzatý do vazby, není už na co čekat,“ řekl po jednání s Babišem Vokřál. Oblastní organizace podle něj ve věci postupovaly rychle a razantně.

Opojení mocí

Vokřál dále řekl, že se hnutí snaží lidi prověřovat a na vstup čekají půl roku.

„Člověk se nějak musí projevit a ještě důslednější jsme, když jdou tito lidé na kandidátky. Je to ale lidské selhání. K opojení mocí došlo v řadě politických subjektů. To se pak musí řešit co nejrychleji a nejrazantněji, aby kvůli individuálnímu pochybení byly následky pro hnutí co nejmenší,“ dodal Vokřál.

Vedle situace na brněnské radnici po policejní razii Vokřál a s Malou Babiše informovali podle svých slov také o návrhu na vyloučení obou obviněných politiků z hnutí.

Brněnská i jihomoravská organizace muže zároveň vyzvaly, aby složili mandáty v zastupitelstvu. Složit je musí sami. Ze zákona jim zanikne mandát v případě pravomocného odsouzení k trestu vězení.

Kauza Brno-střed Policie zasahovala na radnici Brno-střed minulý týden. Zajímala se především o zakázky investičního odboru, který politicky spadal pod Švachulu a z úřednického hlediska ho vedl Liškutin. Policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět lidí včetně Švachuly a Liškutina skončilo ve vazbě a hrozí jim 10,5 roku až 16 let vězení. Zbylí čtyři obvinění jsou na svobodě.

Podle Malé chce Babiš hnutí od takových lidí očistit. Švachula je radním, Liškutin vedoucím odboru investic a také místostarostou Brna-Ivanovic.

„Považovala jsem za správné informovat předsedu o situaci v Brně a o postupu, který jsme jako kraj a město zvolily. Nevytýkal nám nic, jen řekl, že je potřeba hnutí očistit od takových lidí,“ řekla Malá.

Pro iROZHLAS.cz Malá dále doplnila, že hnutí by mělo také vrátit finanční dary od obviněných politiků. „Toto budeme určitě projednávat na zítřejším předsednictvu hnutí, osobně vrácení darů navrhnu,“ napsala v SMS.

Švachula podle projektu Hlídač státu hnutí ANO poslal v letech 2016 až 2018 celkem pět finančních darů v celkovém objemu 185 tisíc korun, Liškutin pak loni v srpnu sedm tisíc korun.