Brno bude řešit kauzu přidělování bytů. ‚Pořád si kladu otázku, jak se dá podvádět,‘ říká radní Mandát

Vedení radnice Brno-střed se bude v pondělí zabývat údajnými machinacemi při přidělování městských bytů. V kauze je osm obviněných lidí, dva ve čtvrtek poslal soud do vazby, a to předsedu bytové komise a zastupitele Otakara Bradáče (ODS) a realitního makléře Zdeňka Červinku. Radnici Brno-střed prozatím vede koalice ODS, ANO a lidovci. Byty má na starosti radní Jan Mandát (za ODS a Brno autem) a říká, že až dosud si ničeho zvláštního nevšiml. Brno 12:02 8. října 2022

Co se podle vás poslední dva až čtyři roky v bytové komisi dělo?

Tady je potřeba si říct, že bytová komise má jasně stanovená pravidla, podle kterých se postupuje. Vlastníkem všech bytů je magistrát, a proto magistrátní bytový odbor stanovuje městským částem mantinely, v jakých se můžou pohybovat, ale pouze obecně.

Magistrát pak kontroluje, jak městské části postupují. A my jsme měli poslední kontrolu na přelomu loňského a letošního roku a výsledek kontroly jednoznačně konstatuje, že nebyla zjištěna žádná pochybení.

Ve světle událostí, které v minulých dnech vypluly na povrch, byste neřekl, že se v komisi dělo něco nestandardního, zvláštního?

Já ani nevím, co by se mělo skrývat pod tím slovem zvláštní. My těch bytů máme hrozně moc. Jsou bytové komise, kdy se projednávají čtyři byty z hlediska jejich obsazení. O některé byty si ale žádají stovky žadatelů, na jeden byt jsme teď měli rekord, 221 zájemců.

Co se děje v kauze s městskými byty v Brně? Vrchní státní zastupitelství v Olomouci viní osm lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Policie od úterý 4. října provedla 28 bytových prohlídek a vyslechla na 30 lidí. Někteří z obviněných v případu manipulace s přidělováním bytů ve čtvrti Brno-střed se rozhodli přiznat a s policií spolupracovat, včetně realitního makléře Zdeňka Červinky, kterého soud poslal do vazby. Jeho advokát Pavel Hála potvrdil, že klient usiluje o status spolupracujícího obviněného. Další obvinění kromě Otakara Bradáče jsou stíhaní na svobodě. Je mezi nimi Radim Suchánek, zaměstnanec úřadu Brno-střed a donedávna ještě zvolený zastupitel Brna-Černovic za hnutí ANO, a podle informací České televize jsou dalšími stíhanými Červinkova společnice Eva Vágnerová a taky Kateřina Pospíšilová, Jiří Povolný, Ludvík Kraus a Marek Horvath.

To je obrovské množství adres a jmen, takže ta agenda s tím je velká, zjišťování a ověřování různých informací. A já vlastně nevím, co by v tomto mělo být nestandardní. V celém tom procesu je několik stupňů kontroly.

A přesto teď víme minimálně o sedmi případech u obviněného realitního makléře Zdeňka Červinky, který se podle jeho právníka přiznal, že jeho klient podle policie machinoval se sedmi byty a způsobil škodu v řádech statisíců korun. Když je ta kontrola tak zevrubná, jak si vysvětlujete, že se to stalo?

Já toto nedokážu zodpovědět do chvíle, než budu vědět, kterých bytů se to týká. Protože policie nás neinformovala o tom, kterých případů se to týká. Státní zastupitelství nás neinformovalo, ani v médiích nezazněly nějaká jména nebo konkrétní adresy. Drtivou většinu informací jsme si tady v rámci vedení úřadu prostě skládali jako jednotlivé střípky informací z médií.

Ale jsem připraven na to nějak reagovat. S panem starostou chystáme nějaké usnesení do rady teď na pondělí. Už spolupracujeme s interním auditem na návrhu nějakých možných opatření, jak vlastně na tuto konkrétní situaci reagovat. Ale budeme asi stále v nějaké obecné rovině, protože já nevím, koho konkrétně, vyjma těch osob jmenovaných v České televizi, se to týká.

Spolupráce s realitkami

Jak si vysvětlujete, že mezi obviněnými jsou realitní makléři? Spolupracuje bytový odbor s realitkami?

Jediná spolupráce s realitkami byla někdy v minulosti v tom, že se na realitním webu vyvěšovaly nabídky obecních bytů. To pak ale znamenalo, že ti žadatelé vlastně nedokázali poznat, jestli je to byt, který nabízí město, nebo soukromník.

Vlastně jedna z prvních věcí, které jsem zrušil po nástupu do funkce, bylo, že se obecní byty budou takto inzerovat, abychom předešli tomu, že si lidi myslí, že je to nějaká standardní soukromá nabídka. Neumím si představit, co by teď nějaká konkrétní realitní kancelář měla mít s tímto případem společného.

Bytovou komisi v posledním volebním období vedl zastupitel městské části Otakar Bradáč z ODS. Teď už víme, že je obviněný a soud ho poslal do vazby. Měl jste někdy výhrady k tomu, jak komisi vedl? Neříkáte si teď, že se z jeho strany stalo něco nestandardního, na co jste se měl zaměřit?

Takto bych to neviděl a toto si nemyslím. On byl předseda nejen bytové komise, ale i majetkové komise a komise dislokační, což je komise, která pronajímá nebo zařizuje věci, které se týkají pronájmu a správy nebytových prostor a já jsem nikdy nic nestandardního neregistroval.

Často jsem slýchal od opozičních zastupitelů, že přidělování bytů je nestandardní, ale nikdy mi nikdo nedokázal vysvětlit, v čem je to vlastně nestandardní? Pokud všichni ti žadatelé splňují pravidla, tak jsou zařazeni do výběru, který je transparentní, protože komise má kompletní materiály ke všem žadatelům.

Opozice vás na ty věci upozorňovala. Ať už na schůzích zastupitelů městské části, nebo o tom psali třeba na svých facebookových profilech. Naráželi na to, že si lidé vymýšlí informace, nebo je při žádostech o byt postupně mění, či uvádí věci, které nejdou ověřit, nebo že čekají jako náhradníci, aby pak dostali víc bodů při rozhodování o jiném bytě. Opozice tvrdí, že takovým žádostem bytová komise přesto vyhovovala a že jim členové komise nadržovali.

Pravidla jasně stanovují, že je nějaká tabulka, a tam jsou základní informace o žadatelích. A potom pravidla umožňují, že pokud žadatel chce, tak může svoji žádost nějakým vhodným způsobem odůvodnit.

Rozhoduje se primárně podle bodů, ale pokud mezi těmi žadateli nastane rovnost bodů nebo je tam třeba nějaký malý rozdíl typu půl bodu, pak se řadí podle abecedy. Díváme se pak, jak dlouho je člověk registrovaný, kolik má za sebou neúspěšných žádostí, díváme se na velikost bytu a vhodnost domu pro žadatele.

Posuzuje se hrozně moc veličin. A ano, zachytil jsem nějaké vyjádření paní předsedkyně kontrolního výboru Moniky Lukášové Spilkové, že byty se přidělují na základě netransparentních dopisů. No, já teda nevím, co je transparentní a netransparentní dopis. To neumím odlišit.

Asi jestli ty uvedené informace v něm jsou nebo nejsou pravdivé.

Ano, ale pokud je tam dopis, tak členové komise ho samozřejmě čtou. Pokud napíše dopis člověk, který má první žádost a vedle něj je v té tabulce někdo, kdo je registrovaný o rok déle, má mnohem víc neúspěšných žádostí, tak proč bychom vybírali někoho s dopisem, když je tam žadatel, který čeká déle?

Není to jen o bodech a dopisech, ale i o vhodnosti toho bytu pro žadatele a o spoustě dalších okolnosti.

Nevíme, co přesně se stalo

Takže ta pravidla jsou tak složitá a těch žádostí je tolik, že se v tom systému dá podvádět? Protože to se podle policie zřejmě dělo.

Ale co je ten podvod? Ještě nevíme, co se přesně stalo. Já si pořád kladu otázku, jak se vlastně v tomto dá podvádět. Za mě jedině tak, že by ten člověk uvedl nepravdivé informace, aby si zlepšil tu svoji pozici. Ano, je pravda, že se stalo, že jsme zjistili, že žadatel lhal.

To je ta poměrně mediálně známá kauza toho vymyšleného těhotenství. Je ale potřeba si zase uvědomit jednu věc. Ten odbor má nějaký počet zaměstnanců, každý měsíc se projednává nějaké množství bytů a úplně do detailu rozpitvat a zkontrolovat každého žadatele, tak to nevím, jak moc skutečně jde.

Další věc, kterou opoziční zastupitelé nebo členové komise za opozici zmiňovali je, že se asi před dvěma lety rozšířil počet jejích členů z 11 na 13. A opozice tvrdí, že je to proto, aby si zástupci za koalici mohli lépe kontrolovat, komu byt přidělit. Proč se počet členů komise rozšiřoval?

Já si ten důvod si teď úplně nevybavím, ale když se podíváte, jak jsou složeny všechny komise, tak je úzus, že koalice má vždycky většinu.

Ale tu jste tam měli, i když členů bylo 11.

Omlouvám se, teď si to nevybavím, protože už je to déle. Ono v komisi několikrát došlo i k nějaké personální výměně. Lidé za Žít Brno, lidé za ANO, někteří odešli, personálních změn bylo několik. Na exaktní důvod si teď nevzpomenu. Ale obecně platí, že když má koalice většinu v radě a komise je její poradní orgán, tak chce, aby i tam měla svou většinu.

Tomu rozumím, ale ptám se na to i z důvodu, že jste komisi rozšířili před asi dvěma lety. A teď od advokáta stíhaného Zdeňka Červinky víme, že ho policie viní z činů z posledních dvou let. A že nějakého dva a půl roku na úřadu pracuje další obviněný, úředník správy nemovitostí Radim Suchánek (zvolený za ANO jako zastupitel v Brně-Černovicích, ve čtvrtek se mandátu vzdal a z hnutí vystoupil, stíhaný je na svobodě a na úřadě městské části ho tajemník přeřadil na jinou pozici; pozn. red.). Ono to vypadá, jako by to spolu souviselo.

Ono se to, pokud víme, týká čistě a jenom předsedy bytové komise. Ten ji vedl od začátku. A co se týká pana Suchánka, tak ten není jejím členem. A aspoň co já vím, tak nemá žádný vliv na to, jak se byty přidělují. Takže si nemyslím, že by dílčí změny členů bytové komise s tímto nějak souvisely. Pokud ano, tak se domnívám, že by v tom asi byl i některých další z členů komise.

Pan Suchánek byl technik správy nemovitostí, který i chodil na kontroly bytů. Tím se dostáváme i k poslednímu případu, který pan Suchánek taky řešil, a kterým se zabývalo poslední zastupitelstvo před volbami, tedy možné nesrovnalosti se směnou dvou bytů. Upozornila na to opozice s žádostí okolnosti prošetřit, ale vy jste takové usnesení nepřijali. Takže jste to brali na lehkou váhu?

Celá věc se má tak, že na možnou nesrovnalost upozornil pan zastupitel David Oplatek (ze Strany zelených, pozn. red.) ve spolupráci s paní doktorkou Kristýnou Fuchsovou, která není zastupitelka, ale je členka bytové komise.

Oni vytvořili nějaký materiál, ze kterého vyplývalo, že se domnívají, že má dojít k nějaké směně bytů, ale že ten člověk, který získá ten byt, tak v něm vlastně ani nebydlí a ani nebydlel a že je to celé divné. Ale oni provedli zvláštní kontrolu, kdy chodili po těch domech a zjišťovali tam informace, vyptávali se sousedů.

My jsme se o tom dozvěděli rychle, protože nám začaly na úřad chodit stížnosti, kdo je tam chodí kontrolovat. A na zastupitelstvu víc než podstata té věci tam rezonovalo to, že pan Oplatek s paní Fuchsovou provedli tady tuto kontrolu nezákonným způsobem.

Oni nesmí někomu zazvonit na zvonek? Co je na tom nezákonného, když se člen bytové komise zeptá jestli někde bydlí někdo, o kom si myslí, že tam nebydlí?

No a právě toto členové komise dělat nemůžou. V jednacím řádu komise to není nikde napsáno. Obrátili jsme se na organizační a právní odbor, který nám napsal stanovisko, podle kterého se takto postupovat nedá s tím, že taková kontrola není vyloučená, ale musela by o tom komise vědět, nebo to schválit.

A pan Oplatek se bránil přesně slovy, která říkáte, tedy že neví, proč by nemohl na někoho zazvonit. Ano, na jednoho člověka by zcela nepochybně zazvonit mohli. Ale oni několikrát procházeli celý dům, vyptávali se sousedů na jména, kdo tam bydlí, zjišťovali osobní údaje. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů říkal, že z pohledu ochrany osobních údajů tady toto nelze.

Tento výklad nám nakonec potvrdilo i ministerstvo vnitra. Máme tady úředníky, kteří mohli provést kontrolu. Proč s tím nevystoupili na komisi a neřekli: My chceme provést kontrolu? Já bych pro to určitě hlasoval, tady nemáme co skrývat.

Ale dnes vidíme, že jeden z úředníků je obviněný, stejně jako předseda bytové komise, který sedí ve vazbě. Takže možná opozice nemusela mít důvěru v to, že pokud to dopředu nahlásí, tak se na tu kontrolu někdo připraví. Ale to je moje spekulace.

Pokud chce někdo poukazovat na to, že někdo jiný porušuje zákon, nebo se chová minimálně nemorálně, tak si ty důkazy k věcem musím obstarat právně validním způsobem. Když si policie nezákonným způsobem obstará důkaz, tak je prostě u soudu nepoužitelný.

Takže proto ten případ neprověříte?

Já osobně jsem pro to jej nějakým způsobem prověřit, ale odmítám hlasovat o materiálu, který je z hlediska práva špatný. Kdyby to skutečně udělali způsobem, který je právně validní, tak řeknu ano, je zde důvodné podezření, pojďme to projednat.

Ale jako člověk s právním vzděláním prostě nemůžu nikdy v životě hlasovat pro něco, co je vytvořeno pokoutným způsobem. A máme kontrolní výbor. Proč se neobrátili na kontrolní výbor, kde má většinu opozice?

Ono to spíš bylo vnímáno tak, že je to poslední zastupitelstvo před volbami, tak se nějakým způsobem narychlo upytlíkovaly důkazy, a najednou se z toho dělá kauza. Myslím si, že ti zastupitelé pro to nehlasovali ne proto, že by nechtěli tu kontrolu dělat a tu věc prověřit, ale pro to, jakou formou jim to bylo naservírováno.

Na druhou stranu kdokoliv včetně koalice mohl zvednout ruku, načíst vlastní bod do jednání zastupitelstva a říct, že to chce prověřit bez ohledu na formu získání důkazů.

To máte pravdu. Já v tuto chvíli ale vím, že v rámci vedení radnice už jsme s tím byli srozumění, že to nějak prověříme.

Prověření stovek nájemníků

Nastínil jste, že v pondělí se chcete na Radě městské části zabývat tím, jak mechanismus přidělování bytů prověřit. Jak to uděláte? Budete zpětně oslovovat a prověřovat všechny nájemníky, kteří dostali byt v posledních dvou letech?

Těch nájemníků, které bychom měli prověřit, je několik stovek. Myslím si, že teď to není o tom zpětně prověřovat všechny nájemníky, ale říct si, jaké máme možnosti právních postupů. Hlavně musíme zjistit, kterých lidí a kterých adres se to týká. Pokud se to třeba do pondělí dozvíme, tak v pondělí vydáme usnesení ke konkrétním nájemcům a ke konkrétním adresám.

Pokud se to prostě do pondělka nedozvíme, tak tak jsem zatím domluvený s panem starostou a s panem tajemníkem po konzultaci s vedoucí interního auditu a s dalšími úředníky, abychom nastavili nějaký mechanismus.

To opatření by se ale nemělo týkat změny pravidel pro přidělování bytů, protože pravidla, tak, jak jsou nastavená, jsou schválená bytovým odborem magistrátu a ten konstatoval, že podle pravidel je postupováno.

Berete ta obvinění ze strany policie a státního zastupitelství vážně?

Určitě to bereme vážně. Jako právník chápu, že je-li někdo stíhán vazebně, tak skutečně musí ta důkazní situace být taková, aby to tu vazbu odůvodňovalo. To znamená, je potřeba to vnímat jako věc závažnou a zcela seriózně. Ale nemůžu teď říct, jaký učiníme konkrétní postup, když nevím, co konkrétně měli spáchat a ve vztahu ke komu.

Takže se obrátíte na policii nebo na státní zastupitelství, jestli vám poskytne potřebné informace? Nebo čekáte, že vám je poskytnou sami?

U toho je otázka, jestli by to pak nemohlo být z jejich strany vnímáno, že my vlastně nějak chceme zasahovat do toho vyšetřování, což nám svým způsobem nepřísluší. A ve chvíli, kdy je obviněn člověk, který zde působil, tak za mě ani ten by do toho vlastně neměl nijak jako zasahovat.

Ale určitě by nebylo správné v tuto chvíli říct: ‚Nechme to na policii a počkejme, jak to dopadne.‘ Protože bytová komise zasedá, bytový odbor dál pracuje a bylo by velmi vhodné si z toho vzít nějaké zkušenosti a nějaké poučení a v praxi na to hned reagovat.

Jste radní pro bytovou oblast. Myslíte, že za aktuální situaci máte odpovědnost, že jste sám pochybil v nějakých krocích?

Já si myslím, že kdybych nějak pochybil, tak bychom asi tady spolu v tuto chvíli neseděli, když to tedy trochu zlehčím. Ale za mě bytový odbor vždycky po formální stránce fungoval správně tak, jak měl, v rámci té obrovské agendy, kterou má. Staráme se o víc jak 4000 bytů, máme tisíc lidí v evidenci.

Každý měsíc projednáváme prodlužování smluv, narovnání výpovědí, každý měsíc jsou dvě bytové komise, ve kterých jsou desítky materiálů. Ta agenda je jako skutečně obrovská. A tady v této kauze se podle mediálních zdrojů bavíme o sedmi věcech, což znamená, z toho obrovského objemu věcí, které tady projednáváme, tak je to jenom sedm věcí, které zatím ani neznáme.

Takže já kdybych měl říct, jestli mám za něco cítit nějakou odpovědnost, tak v tuto chvíli ani nevím za co. A osobně jsem přesvědčen, že jak bytový odbor, tak bytová komise pracovaly vždycky v rámci jasných zákonných mantinelů, které mají.