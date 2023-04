Velká obnova kláštera. Brněnské biskupství zpřístupní zahrady voršilek s kuriózní kaplí

„Vždycky když sem někdo takhle přijde, tak zírá. Škoda, že posluchači nemůžou vidět, jak jste se tvářil, když jste dovnitř vešel,“ usmívá se Petr Prokš z firmy Urbanon, která patří brněnskému biskupství, když vidí výraz člověka, který poprvé spatřil interiér barokní kaple.

Za oltářem je vytvořený plastický výjev z malty, zbytků cihel, střešních tašek nebo úlomků větví. To celé je zřejmě posprejované modrou, zelenou nebo hnědou barvou. A do díla jsou zakomponované historické sochy Krista, anděla a tří apoštolů. „Pravděpodobně je to nějaká lidová tvořivost nebo snaha sem vrátit duchovno poté, co areál opustilo technické muzeum. Komunikujeme teď s památkáři, do jaké míry to tady opravovat,“ doplňuje Prokš a dodává, že jinak chtějí kapli znovu vysvětit a umožnit lidem uvnitř chvilku ztišení.

Kaple stojí kousek od bývalého a rozpadající se socialistické stavby, kde mívalo brněnské technické muzeum expozici parních strojů, jak je patrné i z nápisu na vstupních dveřích do jinak rozpadajícího se domu. Jednopatrový dům biskupství opraví.

„V zahradě ta budova působí jako vřed, ale když se citlivě opraví, a návrhy na to máme, tak může dostat úplně jinou funkci. Mohla by to být kavárna s terasou na střeše. Není to sice památka ve smyslu nějaké historické hodnoty, ale spíš dokládá paměť místa, jak tudy procházel čas a bude to tu moci zůstat,“ odhaluje další plány Prokš.

Kousek od někdejšího malého muzea a zřejmě budoucí kavárny stojí plot a za ním kopou v jámě archeologové. „Klášter vznikl na původních parcelách měšťanů, těch bylo asi pět. Takže my teď pracujeme v dvorních prostorách těch měšťanských domů a možná se nám podaří zjistit, jak tady dřív byly pozemky rozdělené. Našli jsme tu zbytky sklípků, kam se asi vozil odpad z domácností. Máme tu krabice plné rozbitých nádob, ale některé hrnce i talíře zřejmě z 16. století celé,“ ukazuje vedoucí archeologů Antonín Zůbek na nálezy, které jáma vydala. A připomíná, že ještě dřív ve 12. století tu v okolí kláštera bývala vesnice.

Nové vstupy do zahrad

Archeologové tady ověřovali stav historických hradeb, které se nachází v pozemku, který na areál kláštera navazuje. Jde o nevábnou proluku v Novobranské ulici. Tam biskupství postaví nový dům, kterým umožní přístup do zahrad – vznikne tak průchod z Novobranské, Josefské a Orlí ulice a k takzvanému Římskému náměstí. V podzemí budou garáže, v úrovni zahrad se vrátí částečně jejich bývalé využití, spíš ale půjde o prostor pro klid a odpočinek v centru města. Kromě kavárny by v části kláštera mohla najít zázemí i restaurace, tak aby celý vnitroblok ožil.

„Hradební středověké zdivo je v té proluce zachované do výšky přibližně dvou metrů,“ popisuje nález v Novobranské ulici archeolog Zůbek. A Petr Prokš z Urbanonu přitakává, že ho chtějí zachovat, respektive zakomponovat do interiéru plánovaného domu.

První část rekonstrukce kláštera voršilek by mohla začít příští rok. Plánovaná je na asi pět let v několika etapách. „Začneme rekonstrukcí obchodních prostor do Orlí a Josefské ulice. Do druhého podlaží, kde teď máme od loňska ubytovanou takřka stovku uprchlíků z Ukrajiny, chceme vrátit funkci ubytování. Areál rádi zpřístupníme veřejnosti i díky kavárně nebo restauraci. Protože když se sem nepodaří dostat život, věci budou chátrat a nakonec spadnou,“ uzavírá Prokš.