V Brně pomáhal s dezinfekcí hůře přístupných míst dron. Radnice se nebrání jeho trvalému využívání

V Brně-severu ve čtvrtek ráno došlo k dezinfekci hůře prostupných veřejných míst, a to netradičně pomocí dronů. Podle starosty městské části Martina Malečka pomáhají především s vyvýšenými plochami či s celkovém přehledem o stavu parků. Brno 22:56 14. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dezinfekce veřejných míst v Brně-severu probíhala netradičně ze vzduch pomocí dronů | Foto: Alena Hesová | Zdroj: Český rozhlas

Pracovníci firmy se s dronem vydali například na zastávku Loosova, do parku Tišnovka a do Schreberových zahrádek. Kolemjdoucí to nijak neovlivnilo - byli pouze varováni, aby na plochy nevstupovali hned po aplikaci.

„Provádíme dezinfekci na veřejných místech, kde je větší koncentrace lidí, tedy zastávek nebo u nákupních středisek na území městské části. Z dronu to je plošnější a mohou to být i plochy nacházející se více nad zemí,“ popisuje starosta Brna-severu Martin Maleček z Hnutí SOL.

Dron váží i s nádrží dezinfekce 25 kilogramů. Zastávku městské hromadné dopravy zvládne vydezinfikovat do pěti minut. Radnice Brna-severu nevylučuje, že bude přístroj využívat i v budoucnu.

64027