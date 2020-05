V Brně zemřela pacientka dostávající remdesivir. Podle nemocnice ale covid-19 nebyl hlavní příčinou

„Pacientka s onemocněním covid-19 v těžkém stavu, která byla hospitalizovaná na Anesteziologicko resuscitační klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, bohužel včera večer zemřela. Úmrtí nesouviselo s onemocněním covid-19 a léčbou remdesivirem, pacientka měla další komplikace, z nichž se jedna náhle zhoršila. I přes snahu lékařů se ji bohužel nepodařilo zachránit,“ popsala Lipovská.

Svatoanenská nemocnice Brno dostala remdesivir na léčbu covidu-19. Připraven je pro deset pacientů Číst článek

Nyní na klinice podle mluvčí nejsou žádní pacienti s onemocněním covid-19.

Nemocnice přijala ženu s ročníkem narození 1969 z ostravské nemocnice v první půli května. Minulý týden jí podala po deseti dnech poslední dávku léku remdesivir.

Pacientka byla na umělé plicní ventilaci a byla ve vážném stavu. Ve středu dostala poslední dávku léku remdesivir. V pátek přednosta anesteziologicko resuscitační kliniky Vladimír Šrámek řekl, že její stav vykazuje mírné známky zlepšení.

Svatoanenská nemocnice je určená pro péči o pacienty s koronavirem ve vážném stavu. Má k tomu vymezených 12 lůžek s možností plicní ventilace. S dalšími třemi nemocnicemi je garantem léčby remdesivirem. „Máme nyní dávku pro devět nemocných s tím, že kdyby nám lék docházel, můžeme požádat o další dávky,“ řekla ve čtvrtek Lipovská.

Remdesivir by příští týden mohli dostat další Češi, na experimentální lék čekají v Motole a u sv. Anny v Brně Číst článek

V kraji od nedělního večera přibyl jeden nový potvrzený případ nemoci covid-19, celkem je jich 522. Nejvíce je jich v Brně, a to kolem 200, nejméně, 14, na Hodonínsku. Nakažení jsou ve všech věkových kategoriích. Nejméně případů je u dětí, nejvíce ve věku 25 až 34 let, a to skoro 100.

Testy v kraji podstoupilo podle posledních informací hygieniků skoro 8200 lidí, počet pozitivních případů je 6,3 procenta. V karanténě je kolem 150 lidí, dalších asi 100 lidí je v karanténě pendlerů jezdících do zahraničí za prací a repatriantů, tedy lidí, kteří se vrátili do vlasti z ciziny.

V České republice je k pondělku 8957 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Celkem 315 lidí s nemocí zemřelo, 6083 se z ní vyléčilo.

64027