Blíží se bourání královopolského nádraží v Brně. Výluky zatím provoz neomezí, začnou až příští rok

Správa železnic vybrala firmy, které přestaví nádraží a koleje v brněnském Králově Poli. Bude to stát 2,9 miliardy korun. Současná nádražní budova půjde k zemi, místo ní dělníci postaví novou s podchodem do Myslínovy ulice za nádražím. Hotovo bude do konce roku 2025.

