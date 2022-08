Deset let bez kolaudace. Královopolský tunel v Brně nedostal razítko kvůli hluku, teď ho znovu změří

Před deseti lety řidiči poprvé projeli otevřeným Královopolským tunelem v Brně. Stavba tehdy ale nebyla zkolaudovaná, což stále platí i deset let poté. Důvodem je nadměrný hluk z provozu, který se silničáři posledních deset let snažili snižovat. Věří, že letos na podzim už měření vyjde tak, aby hygienici vydali kladné stanovisko a kolaudaci umožnili. Brno 10:30 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Královopolský tunel v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Loni v tunelu dělníci položili tichý asfalt, aby hluk snížili. „Předtím šlo o budování speciálních protihlukových skleněných stěn na mostech, zvyšování protihlukových stěn kolem silnic a speciální protihlukové obklady galerií, tedy výjezdů na most. Také úpravy zemních valů v okolí přilehlých silnic a posledním opatřením je nyní snížení rychlosti,“ vyjmenoval přijatá opatření mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Silničáři za to zaplatili asi 150 milionů korun. Cena tunelu a navazujících staveb, křižovatek a mostů vyšla před lety na téměř 13 miliard.

„Podle mě už nepřichází v úvahu nic rozumně realizovatelného,“ podotkl šéf brněnského závodu silničářů David Fiala. Připomněl poslední změnu, kterou řidiči zaznamenali asi nejvíc – letošní snížení maximální rychlosti z 80 na 60 kilometrů v hodině.

Jak se to projevilo v praxi, to chtěli silničáři vědět už letos v létě. „Z důvodu hackerského útoku na Ředitelství silnic a dálnic došlo ke zdržení termínů zahájení výběrových řízení na zhotovitele staveb, včetně realizace měření hluku. To bylo původně plánováno v červnu,“ vysvětlil mluvčí Rýdl.

Šéf brněnské pobočky Fiala doplňuje, že se měření uskuteční v září. „Zhotovitel měření by měl mít domluvené termíny s lidmi, kteří je pustí do domů a bytů, kde ty problémy přetrvávají, a do čtyř až pěti týdnů bychom měli mít výsledky měření, které následně předáme krajské hygienické stanici,“ potvrdil ředitel.

Od podzimu bez výjimek?

Pokud měření vyjde v pořádku a hygienici ho akceptují, nebudou už úřady muset udělovat výjimky pro provoz tunelu. Stejný problém navíc deset let platil i na navazující Svitavské radiále, což je soubor křižovatek a mostů u tunelu, Sportovní a Hradecké ulice. Tato stavba už je od půlky letošního srpna zkolaudovaná.

„Dne 13. srpna nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí na soubor staveb Svitavské radiály, což je navazující stavba s historicky podobnou problematikou. Tam to už máme za sebou,“ doplnil Fiala.