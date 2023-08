Křižovatky pod dohledem. Brno bude pomocí kamer poprvé hlídat, zda řidiči neprojíždí na červenou

Řidiče, kteří v Brně projedou křižovatku na červenou, zaznamenají nově kamery. Magistrát je nainstaloval do křižovatky u Staré osady v Židenicích, konkrétně do křížení Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice. Začít fungovat by měly do konce roku. Je to vůbec první takový systém ve městě. Brno 19:13 24. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidiče, kteří v Brně projedou křižovatku na červenou, zaznamenají nově kamery (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Radní Petr Kratochvíl (ODS) řekl, že jde o pilotní projekt, který politici schválili. Zajímá je, jak časté prohřešky řidičů budou, a zda jejich množství nezahltí úředníky. Podezření na přestupky totiž bude systém z kamer posílat magistrátu automaticky a nepřetržitě.

Radnice chce také vědět, jak na tuto novinku zareagují sami řidiči. To bude jasné ale až příští rok, kamery nainstalované na sloupech by měli technici zprovoznit do konce letoška.

Městští strážníci evidovali 176 případů u aut, odhalili taky 58 cyklistů, kteří projeli světelně řízenou křižovatku ve špatný čas. Ze statistik státní policie vyplývá, že loni v Brně tento přestupek spáchalo 755 řidičů.

Vedení města zatím neplánuje zavést jinou kontrolu aut kamerami či radary. Podle radního Kratochvíla je kvůli uzavírkám ve městě obtížné město projet nějakou vyšší rychlostí. Nevyloučil, že někdy v Brně bude fungovat třeba úsekové měření, ale prohlásil, že nic takového teď aktivně nepřipravují.

Kamery na to ale někde nachystané jsou, třeba v brněnských tunelech na velkém městském okruhu. Vedení města si ale nepřeje kontrolu rychlosti naplno spustit – minimálně dokud nebude okruh hotový.