Brno udělilo první pokutu za špatné parkování koloběžek. Firma Lime zaplatí 6000 korun

Pokutu dostala firma Lime. Jde o případ ze začátku září loňského roku, kdy na rohu Veselé ulice a Dominikánského náměstí, tedy kousek od radnice Brno-střed, zahlédli pracovníci úřadu devět seřazených koloběžek umístěných tam, kde si to město nepřeje.

„Poslali jsme tam naše úředníky na kontrolu, ti to zaznamenali a následně byla tomuto provozovateli udělena sankce za neoprávněný zábor veřejného prostranství,“ vysvětluje radní Brna-středu Jan Mandát zvolený za ODS a Brno autem.

Problém byl podle něj v tom, že provozovatel umístil koloběžky na roh ulice vědomě, nešlo tedy o jednu nebo dvě odstavené koloběžky, které úřady jinak nepovažují za nepovolený zábor veřejného prostranství.

Navíc je možné, že taková pokuta v Česku padla vůči poskytovatelům služby sdílených koloběžek úplně poprvé. Například Praha podle náměstka primátora hlavního města Adama Scheinherra z hnutí Praha sobě takovou zkušenost nemá.

„Neměli jsme žádný úspěšný případ, že by Lime přistoupil na to, že by dostal pokutu od městské policie,“ říká náměstek primátora Prahy Adam Scheinherr.

Praha se s neukázněným odkládáním sdílených koloběžek potýká podobně jako Brno. V minulosti měla s provozovateli uzavřené memorandum, později ho ale vypověděla proto, že firma podle ní nedodržovala podmínky v memorandu stanovené.

Lime dostal pokutu pět tisíc korun, k tomu tisíc korun na uhrazení nákladů správního řízení. Podle brněnského radního Mandáta firma pokutu zaplatila, přestože se proti ní původně ohradila.

Ve správním řízení namítala, že koloběžky neovlivnily pravidla bezpečnosti ani plynulost provozu a že neexistují žádné předpisy, které by bránily parkování koloběžek na chodnících. S tím úřad v Brně nesouhlasil a uvedl, že koloběžky na chodníku ohrozily bezpečný pohyb chodců.

Městské části Brna chtějí, aby magistrát parkování sdílených koloběžek a kol zpoplatnil, zřejmě se to ale nestane. Na rozdíl od Prahy nebo od Hradce Králové nechce magistrát Brna vymáhat poplatky za umisťování koloběžek a kol.

Město se s firmami dohodlo na jiném řešení. V jeho tržním řádu budou uvedené desítky lokalit, kde je možné koloběžky a kola parkovat. Bude pak snadnější vymáhat pokuty za nedodržování pravidel. Současně s tím chce ale Brno provozovatelům přispět na to, aby mohli podobně jako v jiných městech nabízet lidem časově omezené jízdy zdarma.