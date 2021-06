Brněnské parcely vlastní firmy s vazbou na miliardáře Hubáčka. Magistrát před lety pozemky vyměnil

Město Brno vyměnilo v roce 2017 se soukromníky tři pozemky v hodnotě okolo čtvrt miliardy korun. Vyjednával to tehdejší náměstek za hnutí ANO Richard Mrázek.



Vedení magistrátu na výměny spěchalo s vysvětlením, že směněné pozemky potřebuje pro vlastní projekty. Na dvou ze tří pozemků, které tehdy město získalo, se však stále nestaví.



Z pátrání Radiožurnálu plyne, že městské parcely aktuálně vlastní firmy s vazbami na byznys miliardáře Pavla Hubáčka. Na otázky, zda pozemky plánuje využít pro své podnikání, Hubáček neodpověděl.



Mrázek a Hubáček se dobře znají. Server Seznam Zprávy například uvedl, že Mrázek u Hubáčka dříve bydlel. Radiožurnál dokonce zjistil, že Hubáček půl roku před nástupem na brněnský magistrát poslal Mrázkovi 5,6 milionu korun. Ani jeden z nich nechce říct proč.



Tehdejší opoziční zastupitelé směny pozemků kritizují s tím, že by se městu víc vyplatilo prodat je napřímo. To potvrzují i experti na brněnský trh s nemovitostmi. Podle Milana Eibla z Transparency International případ vzbuzuje podezření, zda se Mrázek nepokusil pomoci svému známému. Mrázek to odmítá. Původní zpráva Brno 5:00 15. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brno slíbilo v roce 2017 vybudování nové atletické haly. Stavba ani o pár let později nezačala | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Plachta natažená mezi dvěma železnými tyčemi láká na projekt nové atletické haly na okraji Brna. Za ní ale není nic než prázdný, zarostlý pozemek ohraničený železným plotem.

Rozuzlení nepovedené dotace: stát přišel o 200 milionů a policie obvinila 4 lidi z dotačního podvodu Číst článek

Prázdný pozemek patří městu od roku 2017, kdy Brno ovládalo hnutí ANO v koalici s KDU-ČSL, Žít Brno a Stranou zelených. Město ho tehdy za několik vlastních nemovitostí směnilo se soukromou firmou s tím, že ho rychle potřebuje získat pro stavbu sportoviště pro atlety. Stavba ale ani po čtyřech letech stále nezačala.

Jde o jednu ze tří směn lukrativních městských pozemků v hodnotě až čtvrt miliardy korun, kterou měl v gesci tehdejší náměstek pro majetek Richard Mrázek (tehdy ANO). Kromě atletické haly na nich mělo město postavit hokejový stadion a novou tramvajovou trať.

Právě tramvajová trať je jediný ze tří projektů, kde se začalo stavět. Přitom směny pozemků Mrázek zdůvodňoval tím, že je potřeba je provést rychle, aby město s realizací projektů mohlo brzy začít.

„Chceme vše co nejvíce urychlit a zkrátit přípravnou fázi. Začít stavět bychom mohli tak zhruba za rok,“ tvrdil náměstek Mrázek v lednu 2017, kdy se schvalovala směna pozemků, pro server idnes.cz.

Již tehdy směny kritizovali opoziční zastupitelé a nelíbí se ani dnešnímu náměstkovi pro správu majetku města Jiřímu Olivovi (ČSSD). „Přesně to dokládá, jak oni k těmto směnám přistupovali. Když si někdo na něco ukázal, tak měli tendenci každému vyhovět. To je špatný přístup,“ tvrdí Oliva.

Stavba nové tramvajové trati, vedle níž vznikne nový projekt Západní brána Brno | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Kritika postupu tehdejšího vedení při snaze získat pozemky se zaměřuje především na to, že se město podle nich nemělo zbavovat vlastních lukrativních pozemků. Opoziční politici tak mají za to, že město nemělo parcely takto měnit, ale když už se jich zbavovalo, mělo je prodat.

„Pokud by Brno ty pozemky nabízené do směny prodalo samostatně, v jednotlivých soutěžích, tak za ně získá vyšší cenu,“ kriticky hodnotil již tehdy postup vedení města jeden ze zastupitelů Oliver Pospíšil (ČSSD).

K podobnému názoru se přiklánějí i experti na brněnský trh s nemovitostmi. „Dostupnost takovýchto pozemků je na brněnském trhu minimální,“ říká například brněnský realitní makléř a odhadce Kamil Jelínek.

„Z mojí zkušenosti plyne, že když jsem byl přítomen u prodeje podobných pozemků, tak se o ně developeři opravdu poprali a snažili se navzájem přeplatit,“ přidává se jiný makléř Pavel Hladík. Poukazuje na to, že pozemky, kterých se město zbavilo, podle něj patří k nejlepším v celém Brně.

Vlivný státní úředník z kauzy Nagyová získal majetek za desítky milionů. Kde na něj vzal, není jasné Číst článek

Kromě potřeby začít rychle stavět zdůvodňoval exnáměstek Mrázek nutnost směny pozemků ještě také tím, že na ni noví majitelé tlačí proto, že městské pozemky chtějí využít k vlastním projektům. „Jinou cestu majetkoprávního vypořádání odmítla,“ cituje například v květnu 2017 Mrázka tisková zpráva brněnského magistrátu v souvislosti s jednáním s jednou z firem vlastnících směňované pozemky.

Jenže jak zjistil Radiožurnál, všechny tři pozemky záhy po směně znovu změnily majitele. Nyní patří firmám s vazbami na byznys miliardáře Pavla Hubáčka.

Podle analytika protikorupční organizace Transparency International Milana Eibla toto propojení mezi Hubáčkem a Mrázkem vzbuzuje podezření, zda se exnáměstek směnou pozemků nepokusil pomoci svému známému Hubáčkovi. „Nabízí se otázka, zda tyto pozemky nebyly účelově vyňaty z majetku města klientelistickými vlivy,“ hodnotí situaci Eibl.

Že by jednal ve prospěch Hubáčka, Mrázek na dotaz Radiožurnálu popřel. Proč ale směnu prosadil, vysvětlit nechtěl. „Nemám zájem se s vámi o tom bavit,“ uvedl pouze.

Stejně tak o svém byznysu a vztahu s Mrázkem nechtěl mluvit Hubáček. Rozhovor na toto téma odmítl a vyžádal si pouze otázky e-mailem, na které však nereagoval. Po své mluvčí Lucii Brunclíkové jen vzkázal, že odpovědi neposkytne.

Ministerstvo prověří karibské angažmá šéfa dozorčí rady České exportní banky. Může přijít o místo Číst článek

Promazávání webové historie

Platí však, že bývalé městské pozemky se chystají využít teprve až jejich současní vlastníci. Nejblíže využití je pozemek v brněnských Bohunicích, který patří firmě Západní brána Brno. Projekt se také tak jmenuje. Společnost se na pozemcích chystá vystavět bytové domy pro více než 1300 lidí.

Radiožurnál nasbíral hned několik indicií, že je tento projekt propojen s Hubáčkovou finanční skupinou Unicapital, jejímž hlavním byznysem v posledních letech jsou právě nemovitosti a také energetika.

Oficiálně je konečným vlastníkem několikamiliardového projektu Západní brána Brno Ivo Sklenář. Jde o pětatřicetiletého právníka, který žije v Olomouci, kde si v roce 2014 koupil byt za 2,5 milionu a dodnes na něj splácí hypotéku.

Sklenář dosud pracoval pro dvě olomoucké firmy poskytující nebankovní půjčky. Uvedl to o sobě ve svém profesním profilu na sociální síti LinkedIn. Když se ho Radiožurnál pokusil oslovit, profil smazal, redakce ho ale má uložený.

Již smazaný profil majitele projektu Západní brána Brno | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Redakce Sklenáře kontaktovala a chtěla se ho vyptat na to, jestli je skutečným vlastníkem projektu a jak se k němu dostal. „Ten projekt není vůbec dostavěný, takže k tomu nebudeme podávat žádné informace,“ vzkázal pouze Sklenář přes recepční z firmy na prosbu o rozhovor.

Ač je Sklenář zapsán jako majitel firmy, před úřady, v médiích a i při jednání s architekty ji zastupuje Jiří Martinák. Ten sám přiznává, že pracuje i na developerských projektech pro Unicapital. „Pracuju na nějakých zakázkách pro ně, ale nejsem jejich zaměstnancem,“ říká Martinák.

Zároveň ale popírá, že by na projektu Západní brána Brno pracoval právě pro skupinu Unicapital. „Já jsem měl objednávku od Západní brána Brno, a. s., takže jsem dělal pro ně,“ podotýká s tím, že ho nezajímá, kdo firmu Západní brána Brno skutečně vlastní.

Faltýnkův diář zkoumá Národní centrála proti organizovanému zločinu. ‚Měl by rezignovat,‘ řekl Fiala Číst článek

Radiožurnál však nasbíral několik svědectví, která ukazují, že by spojení Martináka se skupinou Unicapital mohlo být silnější, než sám přiznává. Třeba Lukáš Musil, ředitel jiné developerské firmy RSJ Private Equity, která v lokalitě donedávna vlastnila jeden z pozemků, totiž o Martinákovi říká, že zde vystupoval jako zástupce skupiny Unicapital.

Také Andrej Sedmák, projektový manažer kanceláře Free Architects, která projekt Západní brána Brno připravuje, na otázku Radiožurnálu, zda Martinák vystupuje za Unicapital a zda kancelář spolupracuje právě s touto skupinou, odpovídá kladně. „Ano, přesně tak. Jsme jejich partnery a spolupracujeme na tomto projektu,“ uvádí.

Sama architektonická kancelář Free Architects se na svém webu projekt donedávna představovala slovy: „Západní brána Brno pro Unicapital Group.“ Když se o projekt začal Radiožurnál zajímat, zmínka o Unicapital Group z webu kanceláře zmizela. Radiožurnál má ale původní podobu zazálohovanou.

Původní informace o projektu Západní brána Brno na webu kanceláře Free Architects - nyní jsou již přepsány | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Další dva pozemky, které město pod vedením Mrázka směnilo, se nachází v brněnské části Ponava. Jeden z nich aktuálně vlastní firma Kappa Properties, za kterou pozemek kupoval přímo Martinák.

Na směnu třetího pozemku v Ponavě v minulosti upozornil deník Mf Dnes s tím, že firma, se kterou Brno pozemek vyměnilo, se ho obratem zbavila. A ten tak skončil v jiné společnosti Eiskon Develop, kterou vede a vlastní Jiří Kňáva, právník Pavla Hubáčka. „Společnost Eiskon Develop pro nikoho nespravuji,“ uvedl tehdy Kňáva pro deník Mf Dnes.

Původní informace o projektu Západní brána Brno na webu kanceláře Free Architects - nyní jsou již přepsány | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Všechny tři firmy navíc bývalé městské pozemky drží díky tomu, že jim na to půjčila Hubáčkova banka Creditas. Celkem jde o stamilionové úvěry, oproti kterým jsou dnes pozemky ve prospěch banky Creditas zastaveny. Vyplývá to z katastru nemovitostí.

Údaje z katastru ukazují také to, že všechny tři firmy poskytly exkluzivní povolení Hubáčkově skupině Unicapital, aby přes jejich pozemky distribuovala elektřinu pro své zákazníky.

Miliony od Hubáčka

„To, že se jednotlivé linky i finanční zaštítění schází u banky a skupiny jediného majitele, naznačuje, že se jedná o převody, které mají za účel skrýt skutečného hybatele,“ hodnotí směny a následný osud pozemků analytik Eibl.

Hubáček a Mrázek jsou dlouholetí známí. Radiožurnál má k dispozici dokumenty, ze kterých vyplývá, že spolu jezdili na dovolené. Mrázek navíc podle dřívějších informací médií obýval Hubáčkův byt. Když byl Mrázek ještě náměstek na magistrátu, tak ve svých majetkových přiznáních uváděl, že vlastní akcie Hubáčkovy banky Creditas.

Radiožurnál má k dispozici výpis z Mrázkova bankovního účtu, kde je zaznamenána platba ve výši 5,6 milionu korun od Pavla Hubáčka. Na jeho účet byla připsána v květnu 2014, tedy dva měsíce po jeho vstupu do ANO.

Vztahy miliardáře Hubáčka s (ex)politiky hnutí ANO Přátelstvím s Hubáčkem se nijak netají místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Fotografové časopisu Týden je zachytili při setkání na filmovém festivalu v Karlových Varech či na parkurových závodech v Olomouci.

Tam s nimi vyrazil také marketingový ředitel Hubáčkovy banky Creditas Jiří Salajka. Ten v Praze v letech 2017 a 2019 nakoupil dva byty, do nichž se postupně nastěhoval šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

V květnu 2014 zaslal Hubáček na Mrázkův účet částku 5,6 milionu korun. Mrázek přibližně rok bydlel v Hubáčkově bytě.

Hubáčkova banka Creditas zaslala v roce 2014 částku 400 tisíc korun nadaci Jiřího Švachuly, napsal server Aktuálně.cz. V roce 2017 ve firemním časopisu skupiny Unicapital vycházely články lákající na výstavy ve Švachulově galerii.

Richard Mrázek ve svých majetkových přiznáních, která odevzdával jako náměstek primátora, uvedl, že vlastní akcie banky Creditas.

Že peníze od Hubáčka obdržel, Mrázek připouští. „Předpokládám, že to víte,“ odpověděl nejdřív na otázku, proč mu Hubáček peníze poslal. Víc ale o platbě mluvit nechtěl. „Nemám důvod se s vámi o tom bavit. Je to moje soukromá věc,“ odmítl Mrázek prozradit, za co nebo proč peníze od miliardáře Hubáčka dostal.

Ani Hubáček se k milionům pro Mrázka vyjadřovat nechtěl. I k tomuto tématu po své mluvčí Lucii Brunclíkové vzkázal, že odpovědi neposkytne.

Pod dohledem Faltýnka

Na další jednání o brněnských pozemcích, které vedli Hubáček a Mrázek, upozornil před několika týdny také server Seznam Zprávy. Popsal případ, kdy Mrázek přímo pomáhal Hubáčkovi získat lukrativní brněnský pozemek na místě Jaselských kasáren.

Město se o něj totiž tehdy přelo se soukromým investorem, který zde chtěl stavět. „Řekl mi, že když se nedomluvím s Creditasem a s Hubáčkem, nepostavím nic,“ popsal pro Seznam Zprávy jednání s Mrázkem Dušan Novotný, který zde chtěl postavit bytové domy. Posléze skutečně jednal o jeho prodeji s miliardářem Hubáčkem. Nakonec se ale prý nedohodli a on ho prodal někomu jinému.

Tento případ má zřejmě spojitost s diářem vlivného poslance ANO Jaroslava Faltýnka, který server Seznam Zprávy zveřejnil. Celý spor je v poslancově diáři podrobně popsaný a doplněný o poznámku: „Je to pro mě zásadní a důležité!“

Právě Faltýnek je dalším z pojítek mezi Hubáčkem a Mrázkem. Do hnutí totiž přivedl Mrázka právě Faltýnek. Ten je také znám svými dobrými vztahy s Hubáčkem – sám přiznává, že se znají přes 20 let.

Média již v minulosti informovala o tom, že Faltýnek s Hubáčkem spolu chodí na společenské akce. Faltýnek několik let žil ve dvou pražských bytech, které předtím nakoupil manažer Hubáčkovy banky.

Server Seznam Zprávy dokonce s odvoláním na svědky informoval, že Hubáček předával Faltýnkovi větší obnosy peněz v hotovosti. Jejich předávání mělo podle serveru probíhat i v restaurace Blue Wagon, která patří Mrázkovi. Jak olomoucký miliardář, tak poslanec hnutí ANO informace serveru Seznam Zprávy ale rezolutně popřeli.