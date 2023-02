Brněnské Medlánky zaplatí dětem a seniorům roční registraci do knihovny. Chtějí zvýšit počet čtenářů

Do městské knihovny v Brně-Medlánkách můžou od ledna chodit děti a lidé nad šedesát let zadarmo. Radnice chce mimo jiné zvýšit počet čtenářů, a proto za ně začala platit roční poplatek 50, respektive 100 korun. Mohlo by to mít podobný úspěch jako na brněnských Vinohradech. Tam slevu pro děti zavedli už dřív a počet čtenářů se skoro zdvojnásobil. Brno 22:00 25. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poplatky mají senioři a děti odpuštěny, medlánecká radnice na to má pro tento rok vyčleněných zhruba 20 000 korun (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Naše pobočka je malá, takže si můžu dovolit individuální přístup. Pamatuji si, co kdo rád čte, a ráda poradím. Týká se to dospělých i dětí. A ty umím rozečíst, i když se jim nechce. Snažím se, abych jim dala ty knížky, které chtějí, a ne ty, které jim nutí jejich rodiče,“ prozrazuje svůj recept, jak zaujmout děti knížkou, vedoucí pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Medlánkách Šárka Ondrušková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zvýšit počet čtenářů chce radnice brněnských Medlánek. Od letoška proto dětem a seniorům proplácí roční poplatek za registraci v městské knihovně. Více v reportáži

„Často tu bojujeme s tím, že přijde třeba babička a řekne, že její vnouček nečte, i když mají doma plnou knihovnu. Jenže babička si neuvědomuje, že dítě už nechce číst O letadélku Káněti, ale já jim tu vnutím třeba knížky o Minecraftu nebo Deník malého poseroutky – na tom už jsem spoustu kluků rozečetla, byť se to babičkám třeba nelíbí. Ale důležité je, aby děti rády četly a pak už je můžeme přesměrovat na něco jiného.“

Babička i vnuk teď můžou přijít do medlánecké knihovny a nechat si poradit zadarmo. Poplatky mají odpuštěny, medlánecká radnice na to má pro tento rok vyčleněných zhruba 20 000 korun.

Knížky čteme celým tělem. Když dětem radíte, co číst, jako byste jim doporučovali kamarády, tvrdí vědkyně Číst článek

„Přemýšleli jsme o tom, jak do knihovny dostat co nejvíc dětí a seniorů. A když se teď na kapsy lidí útočí ze všech stran a peníze nazbyt nejsou, tak lidé škrtají nejdřív takové zbytné záležitosti. Proto jsme se rozhodli, že děti do 18 let a senioři nad 60 let budou mít poplatky zdarma, respektive ho zaplatíme my,“ zdůvodňuje starosta Michal Marek ze sdružení Občané pro Medlánky.

Další čtenářské aktivity

Z 372 registrovaných čtenářů medlánecké knihovny tvoří víc než polovinu děti. A přichází i nové.

„Už teď přišli čtenáři, kteří sem nechodili a na základě registrace zdarma se rozhodli, že to vyzkouší. Myslím, že je to dobré třeba pro rodiny, kde je víc dětí, tam už maminka pozná ten poplatek. A senioři to, myslím, taky ocení,“ míní Ondrušková. V její knihovně je nadpoloviční množství dětských čtenářů, to podle ní jiné pobočky nemají.

Děti se snaží v medlánecké knihovně zaujmout nejen knihami. Každý měsíc pořádá soutěž s odměnami, výstavu nebo tvoření.

Čtenáři se vrací do knihoven. Přichází opět i děti, které si během covidu přestaly knížky půjčovat Číst článek

„Teď byl mezinárodní den darování knih, tak si každé dítě mohlo nějakou z vybraných knih odnést. A mám tu taky čtenářský kroužek. Dělám ho napůl s paní učitelkou češtiny ze základní školy. V něm jsou děti ze čtvrté a šesté třídy, jednou týdně se scházíme,“ popisuje knihovnice.

„Děti tu hrají hry, máme pracovní listy, někdy si můžou zkoušet knihovnickou práci – děláme spolu odpisy, učila jsem je balit knížky, nebo jak je řadit do regálu. Vymýšlíme i příspěvky na Facebook, fotili jsme třeba našeho mazlíčka, řasokouli,“ dodává s tím, že ji práce naplňuje a nedovede si představit, že by dělala cokoliv jiného.

Inspirace na Vinohradech

Medlánky se inspirovaly v jiné brněnské čtvrti, která v tomto byla průkopníkem, a to na Vinohradech. Radnice tam proplácí dětem registraci posledních pět let. A podle tamní vedoucí knihovny Lindy Miklové čtenářů i díky tomu přibylo.

„V roce 2017 jsme měli registrovaných 247 dětí do 15 let. A když to porovnáme s údaji za loňský rok, tak to bylo 466 registrovaných dětí do 15 let. Což je téměř dvojnásobek,“ vypočítává Miklová.

V absolutních číslech na Vinohradech od roku 2017 přibylo 263 čtenářů. Tehdy jich bylo 867, loni 1130.

„V celkovém počtu registrovaných čtenářů patříme v rámci Knihovny Jiřího Mahena mezi střední pobočky, ale pokud vypíchneme dětské registrace do 15 let, tak za uplynulý rok jsme šestou nejúspěšnější pobočkou z víc než třiceti,“ těší Miklovou.

TikTok láká turisty z celého světa do pražské Městské knihovny na umělecké dílo Idiom Číst článek

Nezávislý místostarosta a středoškolský učitel Jiří Karásek, který slevu pro dětské čtenáře zavedl, je s výsledkem spokojený.

„Stojí nás to do dvaceti tisíc a to v rozpočtu není částka, která by nás nutila se uskromnit někde jinde. Jsem nadmíru spokojený. Nečekal jsem, že čísla se tak vysoce zvednou, protože mi roční poplatek padesát korun nepřijde zas tak velký. Nicméně byl to asi nějaký symbolický moment, který ten zájem odstartoval. Ovšem bez dobré práce knihovny by ta čísla asi taková nebyla. Finanční podpora sama o sobě by nestačila,“ myslí si Karásek.

Taky vinohradská knihovna pořádá pro děti různý doprovodný program, uvažují o zřízení čtenářského klubu a jsou zapojení do projektu Bookstart, kdy se knihovnice setkávají s rodiči a malými dětmi a snaží se u dětí od mala vybudovat vztah ke knížkám i knihovně.

„Máme vzdělávací program pro mateřské a základní školy a pořádáme výtvarné dílny, vědomostní soutěže a dvakrát za měsíc budeme dětem předčítat z knížek v rámci literárních ochutnávek,“ plánuje vedoucí vinohradské knihovny Miklová.