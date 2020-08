V bývalém městském pivovaru v Brně se po 150 letech znovu začne vařit pivo

Bývalý Dům stavbařů v historickém centru Brna bude po několika letech chátrání znovu přístupný. Soukromá firma v jeho interiérech staví pivovarský dům – a to skoro přesně v místech, kde před stoletím a půl fungoval kdysi největší městský pivovar na Moravě. Nový podnik začne fungovat na podzim. Brno 13:58 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uvnitř budovy nebude jenom pivovar a restaurace, ale taky studio jógy a dál bude fungovat i kulturní sál | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Dům stavbařů je velký komplex u Dominikánské ulice naproti radnici Brna-středu. Chátrá zhruba posledních deset let. Firma, která ho vlastnila, zkrachovala a budova šla do dražby. V té uspěla firma ArchaTT a její jednatel Marek Tichý, který s kolegy provozuje i pivovar v Dalešicích. Budovu koupili za 26 milionů korun a do dalších investicí dali asi 40 milionů korun.

Rekonstrukce podle Tichého nebyla zas tak složitá. „Stavebně a technicky byla budova v pořádku. Má měděnou střechu až na nějaké kousky, kde jsou tašky. Střecha je v pořádku, nosná konstrukce taky,“ popsal České rozhlasu Brno.

Uvnitř budovy nebude jenom pivovar a restaurace, ale taky studio jógy. Dál bude fungovat i kulturní sál v jednom patře.

Do samotné pivnice se má vejít 350 hostů a do sálu 500 lidí. Komplex je opravdu velký. Zvenčí sice vypadá jako několik menších historických domů, ale zevnitř je vše propojeno od 80. let minulého století, kdy byly budovy přestavěny na Dům stavbařů.

Nový podnik začne fungovat na podzim | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Město koupilo areál v polovině 16. století, tehdy to byl dominikánský pivovar naproti bývalému klášteru. Radní tam pak začali stavět pivovar nový.

„Pivovar byl ve své době největší na Moravě, vařilo se v něm okolo 24 tisíc hektolitrů piva, což je víc než dnešní minipivovary. Víc než co bude možná kapacita toho nového. František Ondřej Poupě, nejslavnější sládek české historie, sem přišel v roce 1798, kdy vyhrál konkurz – městská rada ho vybrala na základě jeho proslulosti, nemusel skládat zkoušku,“ připomíná pivní historik z Mendelovy univerzity Filip Vrána.

Pivovarský dům ponese své jméno po sládku Poupětovi | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Po Poupěti ponese pivovarský dům své jméno, ostatně jeho osobu připomíná i plastika na zdi domu směřující k Šilingrovu náměstí. Sám Poupě tam vařil pivo sedm let, pozvedl jeho kvalitu, založil první sladovnickou školu v Evropě a zlepšil i technologii vaření piva. Používal třeba teploměr, zatímco ostatní měřili teplotu tekutiny loktem.

Městský pivovar v centru Brna skončil definitivně v roce 1862, kdy se konala dražba zařízení pivovaru. Důvodem konce je podle Vrány to, že pivovary v té době začaly přecházet na takzvané spodní kvašení, tedy vaření ležáků plzeňského typu a tomu v centru města chyběly prostorné sklepy, které byly potřeba.

Oživený prostor

K Pivovarskému domu přiléhá i pasáž a dvorek, který se časem bude zřejmě také využívat. Firma Marka Tichého, která se zabývá rekonstrukcemi a restaurováním historických nebo památkově chráněných domů si navrhla studii, jak upravit a zpříjemnit průchod od Šilingrova náměstí směrem k Velkému Špalíčku.

Už vlastní fungování restaurace a pivovaru by ale mělo místo oživit tak, aby z něj dál nebyl prostor, kam se stahují třeba lidé bez domova a který někdy zápachem připomíná veřejné toalety.