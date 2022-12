Dělníci v Brně poškodili most přes Svratku. Jeho oprava pozastaví vlakovou dopravu

Od čtvrtečního večera (22. prosince) až do Štědrého dne na most nebudou smět vlaky, a to ani dálkové.

Dělníci při stavbě protipovodňových opatření v Brně poničili železniční most přes řeku Svratku. Provoz na mostu na hlavním koridoru je proto omezený a železničáři tam musí do Štědrého dne postavit provizorium

V pátek pak pojedou odklonem přes Dolní nádraží. „Rozsah poškození je natolik závažný, že je nutné dlouhodobě vyloučit kolej pro vlaky na trase Brno hlavní nádraží – Jihlava. Vlaky nepojedou taky po jedné ze dvou kolejí ve směru na Břeclav. Správa železnic intenzivně připravuje vložení mostního provizoria, aby mohl být provoz v úseku Brno hlavní nádraží – Břeclav veden po dvou kolejích,“ říká mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Stavbu protipovodňových opatření má na starosti brněnský magistrát. Jeho vyjádření Český rozhlas zjišťuje.