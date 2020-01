Brněnskou mešitu někdo posprejoval protiislámským vzkazem. Muslimům za šíření víry vyhrožuje smrtí

Brněnská policie se od pátečního odpoledne zabývá protiislámským vzkazem, který se objevil na mešitě ve Vídeňské ulici. Na zdi domu se objevil sprejem napsaný nápis „Nešiřte islám v ČR! Jinak vás zabijeme“. Nejde o první útok. Před pěti lety budovu někdo polil motorovým olejem, o rok později našli lidé před vchodem tašku s prasečí hlavou. Brno 13:11 4. 1. 2020 (Aktualizováno: 13:39 4. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výhrůžný nápis na brněnské mešitě | Zdroj: Repro ČT24

„Případ jsme zadokumentovali a zjišťujeme informace, které by nás mohly dovést k pachateli,“ řekl mluvčí Bohumil Malášek s tím, že policie věc vyšetřuje jako poškození cizí věci.

Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alravi přiblížil, že útok na mešitu přichází po delší době klidu.

„Policii jsme to oznámili, jakmile jsme to zjistili. Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku,“ řekl.

V minulosti kromě nenávistných nápisů a vytlučených oken vandalové položili před dveře mešity v roce 2016 tašku s prasečí hlavou, což je pro muslimy nečisté maso. V témže roce se zde sešlo také asi 100 odpůrců islámu pod vedením Martina Konvičky, jedli zde vepřové a pili alkohol. Muslimové tehdy kvůli obavám z dalších útoků nainstalovali na objekt bezpečnostní kameru, která je dosud funkční.

Věžička jako minaret

Mešita v Brně se otevřela v roce 1998 a muslimové se zde pravidelně scházejí k modlitbám. Už před otevřením vyvolala protesty. Islámská nadace v Brně původně chtěla i věžičku symbolizující minaret, ale nakonec po protestech ustoupila. Nade dveřmi je tak jen zelená mozaika s náboženským textem.

Útoky na mešitu se objevovaly zejména po roce 2015, kdy vrcholila migrační krize a do Evropy proudily statisíce uprchlíků. Nynější případ se stal v době zvýšeného mezinárodního napětí po americkém útoku a zabití íránského generála Kásema Solejmáního.