Brno hledá název pro nové nádraží. Nejvíc hlasů získal Šalingrad

Nejvíce Brňanů, kteří hlasovali v anketě o název nového nádraží, by chtělo, aby se jmenovalo Brno - Šalingrad. Z 1859 lidí dalo hlas Šalingradu 837. Na druhém místě skončil současný název Brno hlavní nádraží s 698 hlasy. Na třetím místě skončilo s odstupem Nádraží Járy Cimrmana se 166 hlasy, ostatní názvy nedostaly ani 100 hlasů, vyplývá z výsledků na webu Náš novej nádr. Jak město s výsledkem ankety naloží, teprve uvede v tiskové zprávě. Brno 12:06 29. října 2018

„Ať už vzejde z ankety jakýkoli název, město jej předá k posouzení Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Není možné předjímat, jak s ním SŽDC naloží,“ řekl před měsícem Radek Štěpánek z tiskového oddělení magistrátu.

„Pokud správce železniční infrastruktury a město Brno tento název navrhnou, nepředpokládáme, že bychom ho neměli schválit. V tuto chvíli je to nějaké nářečí, ale není to na druhou stranu nijaké hanlivé slovo, takže my bychom s tím problém neměli,“ řekl Českému rozhlasu - Brno mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Vedení Brna se rozhodlo letos vyhlásit soutěž o pojmenování nového nádraží proto, aby zvýšilo zájem lidí o tuto problematiku. Letos se totiž vedení města a posléze i vláda po desetiletí debat rozhodly, že nové nádraží má být v odsunuté poloze.

Shoda však nepanuje na podobě nádraží. Zatímco ministerstvo dopravy a vláda chtějí variantu bez podzemní stanice, všechny tratě mají zaústit do povrchového kolejiště, město i kraj chtějí variantu s podzemní stanicí, kam zaústí trať od Chrlic a bude základem podzemní železnice spojující jih a sever města. Vedení města věří, že rozhodnutí centrálních orgánů se ještě změní.

Kdy se začne nové nádraží stavět, však zatím není vůbec zřejmé. Již řadu měsíců rozhoduje jihočeský krajský úřad o územním rozhodnutí a stále existuje řada lidí a spolků, kteří jsou ochotni jít s investorem do soudního sporu. Přesun nádraží a modernizace celého uzlu má stát zhruba 50 miliard korun a má trvat zhruba šest let.