Pěší zóna zase pro pěší? Brněnský magistrát opět zpřísňuje pravidla pro vjezd aut do centra

Od 1. července by v pěší zóně v centru Brna mělo ubýt aut. Začnou platit další přísnější pravidla pro vjezd na náměstí Svobody. Auta se tam dostanou jenom ráno a dopoledne, pak už vůbec. Dohlížet na to bude městská policie. Brno 11:00 17. července 2022

Na náměstí Svobody bude povolený vjezd jenom od 6 hodin ráno do půl jedenácté dopoledne. Pak tam nevjede nikdo kromě hasičů, záchranky nebo vozů dopravního podniku, případně invalidů a popelářů.

Brno opět zpřísní pravidla vjezdů do pěší zóny v centru města. U náměstí budou hlídkovat strážníci, dovnitř nepustí ani taxíky. Výjimku mají třeba záchranáři nebo policie

Nedostanou se tam ani sdílená auta a taxíky, což taxikáři považují za špatné rozhodnutí. Na řidiče bude dohlížet městská policie asi tři měsíce, než magistrát nakoupí kamery, které pak budou auta sledovat.

Ředitel brněnských strážníků Luboš Oprchal říká, že jeho kolegové budou auta bez oprávnění vracet zpátky. „Na vjezdu z ulice Rašínovy a Masarykovy by měly přibýt nové dopravní značky, které budou nově vyčleňovat oblast pěší zóny, která se týká náměstí Svobody a bezprostředního okolí k ulicím Česká, Zámečnická a Středová. Budeme zajišťovat to, aby do toho prostoru opravdu nevjel nikdo, kdo nebude mít oprávnění,“ popisuje Oprchal.

Pokud bude nutné vjezdy zpřísnit i v dalších ulicích (třeba v Kobližné, Poštovské nebo Josefské), kde se neukazánění řidiči taky často objevují, magistrát ke zpřísnění podle radního Petra Kratochvíla (ODS) přistoupí.

A co řidiči, kteří používají ulice v historickém centru města k parkování tam, kde to není povolené? Magistrát chce třeba zvýšit pokutu za umístění a odstranění takzvané botičky. Podle Oprchala ale ještě není jasné, kdy přesně to bude.

„V současné době je poplatek stanoven na 400 korun, město uvažuje o jeho zvýšení. Zatím je to ale jen ve fázi záměru, takže v nejbližší době to nebude,“ říká šéf strážníků.

Změna zákona

Radní Brna taky tvrdí, že přes své kolegy v poslanecké sněmovně zkusí prosadit změnu zákona, aby policie mohla odtahovat auta z pěší zóny, což podle výkladu strážníků nejde, pokud v ní neblokují provoz.

Stejně tak zkusí prosadit i změnu správního řádu, který umožňuje slučování pokut za jeden přestupek, čehož nejdrzejší řidiči využívají a za několik přestupků pak zaplatí maximálně 2 500 korun.

Redakce Českého rozhlasu na tyto problémy upozornila už před dvěma lety, politici slibují řešení teprve nyní. Mezitím magistrát zavedl několik zpřísnění, nebyla ovšem dostatečná.

Výjimka pro obyvatele

Magistrát bude dál vydávat krátkodobá oprávnění pro případ stěhování, kterých ale bude zřejmě jen minimum. Přes náměstí Svobody teď podle údajů magistrátu projede asi 1000 aut denně. Z toho 200 taxíků, 200 místních obyvatel, 150 firemních vozů a zbytek jsou další skupiny jako třeba zásobování nebo služby a invalidé. Do historického centra může vjet 11 000 aut a přímo do pěší zóny 5 000 aut.