Nehoda dvou kamionů a osobního auta okraji Brna uzavřela dálnici D1. Zemřeli tři lidé

Při hromadné nehodě na dálnici D1 na okraji Brna zemřeli ve středu tři lidé včetně jednoho dítěte. Uvedli to mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška a jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Další tři lidé se zranili, jedna žena je ve vážném stavu. Dálnice je na 189. kilometru uzavřená v obou směrech. Tvoří se dlouhé kolony. Brno 11:48 23. 9. 2020

Nehoda se stala před 11:00. Na místě jsou záchranné složky. „Staly se dvě nehody. Při jedné se srazily dva kamiony a jedno osobní auto,“ uvedla mluvčí policie Petra Hrůzová.

Podle Mikošky začala vozidla hořet. „Osobní auto je komplet zasažené stejně jako návěs prvního kamionu a také část druhého,“ uvedl Mikoška.

Tři lidé včetně dítěte zemřeli před příjezdem záchranářů. „Jsou tam další tři zranění. Jedna žena je zraněná těžce a po ošetření ji vezeme na urgentní příjem do bohunické nemocnice. Dva další muži jsou středně těžce zranění, vezeme je také do traumacentra do Bohunic,“ řekla Bothová.

