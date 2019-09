V Brně narazil kamion do autobusu, osm lidí je zraněných. Sjezdy z D1 jsou uzavřené

V Brně ve Vídeňské ulici ve čtvrtek před polednem narazil kamion do autobusu. Nehoda si vyžádala osm zraněných, z toho sedm by mělo být lehčího charakteru. Uvedl to mluvčí policie Bohumil Malášek. Místo je ve směru z Brna neprůjezdné, objíždí se po obslužné komunikaci.

