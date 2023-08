Povrch, který v létě zchladí rozpálené části města. Světlá dlažba dokáže snížit teplotu o pět stupňů

Brno při rekonstrukci jednoho plácku v centru města vůbec poprvé využilo nové standardy pro vzhled dlažby na ulicích nebo náměstích. Nejde přitom jenom o estetiku. Použití světlejších kostek má i ochlazovací efekt. Taková dlažba může v horkých letních dnech pomoct ulice ochladit o pět stupňů Celsia oproti obvyklým šedým kostkám. Brno 14:04 25. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brno při rekonstrukci jednoho plácku v centru města vůbec poprvé využilo nové standardy pro vzhled dlažby na ulicích nebo náměstích | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Dva dělníci kousek od hlavního vlakového nádraží pod kopcem, na kterém se tyčí věže katedrály svatého Petra a Pavla, přeměřují a následně řežou světlé betonové kostky, aby dobře zapadly do posledních prázdných míst nové dlažby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nová dlažba v Brně pomůže v létě zchladit rozpálené části města o zhruba pět stupňů Celsia. Dělníci právě dokončují rekonstrukci jednoho plácku v centru, vůbec poprvé se při tom řídí novými standardy pro dláždění ulic

Je opravdu horko, meteorologové varovali před teplotami nad 30 °C, a chodníky žhnou. Toto nově vydlážděné nároží před budovou pojišťovny nedaleko zastávky Nové Sady ale není tak rozpálené jako okolní chodníky.

„Ta dlažba je světlá právě proto, aby se v tropických dnech nezahřívala. Aby nevyzařovala dlouho do noci to teplo jako běžná šedá dlažba,“ ukazuje David Zajíček, vedoucí oddělení Veřejného prostoru v Kanceláři architekta města Brna.

Zajíček namířil digitální teploměr na šedý obrubník, na displeji se zobrazilo 45 °C. Když zkusil změřit nové, světlejší kostky, rozdíl byl ihned patrný. „To bylo nějakých 38 až 39 stupňů, takže zhruba o 5 stupňů chladnější,“ říká Zajíček.

Dlažba přitom není ničím speciální ani drahá, rozdíl je hlavně v barvě. „Je to standardní betonová dlažba, jiná je v tom světlém povrchu, který je zároveň otryskaný, takže je tam taková kamenická úprava, aby to esteticky vypadalo lépe. Dlažba je impregnovaná, aby zůstala dlouho čistá, a taky má zvýšenou pevnost, aby odolala pojezdu vozidel,“ doplňuje architekt.

Změnila smlouvu na opravy chodníků. Jednala jsem správně, hájí se u soudu exstarostka Číst článek

Závazný standard

Standardy pro vzhled veřejných prostranství stanovují vzhled a typ dlažby pro důležité ulice, městskou památkovou rezervaci a její blízké okolí. Zejména v historickém centru ale nepůjde použít světlejší varianta.

„Pro historické centrum navrhujeme kámen, třeba jak to známe z Veselé nebo Starobrněnské ulice. Ale celé město nejde dláždit kamenem, to by z finančních důvodů nebylo možné. Proto jsme navrhli i jiné typy dlažby. Ta, kterou vidíme tady už položenou, bude výhledově třeba na Údolní kolem Obilního trhu,“ upřesňuje Zajíček.

Standardy pro městskou dlažbu jsou už po víc než roce práce skoro hotové, připomínkovali je památkáři i správci městských silnic. Dokument brzy budou schvalovat radní, poté budou pravidla závazná.