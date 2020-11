Šestnáctiletý umělec oživil zeď nemocniční budovy. Odběrové centrum v Brně zdobí tematické graffiti

Poznat budovu odběrového centra pro testování na covid-19 ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně je od tohoto týdne jednodušší. Jednu ze stěn totiž zdobí tematické grafitti. Ve frontě na odběry nově pacienti stojí vedle kresby viru, kvůli kterému možná do nemocnice přišli.

„Nejdřív jsem si udělal ten původní design, jak to má vypadat,“ říká autor graffiti Michal Pavlík. Pod jeho rukama vzniká černošedá kresba zobrazující několik kulatých buněk koronaviru s typickými výstupky. Vzájemně jsou potom propojené do struktury připomínající lidskou DNA. „Závěrečný výsledek bude takový, že to bude černé, šedé a bílé to DNA a mezi tím bude jedna červená buňka toho covidu,“ upřesňuje Pavlík.

„Michal Pavlík oslovil svoji známou, která pracuje u nás ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny s tím, že dělá graffiti a jestli bychom nechtěli nějaké na naší budově. Nějak ji oživit. Protože tady máme odběrové covidové odběrové centrum, což taková starší budova, tak jsme si říkali, že by to možná nebylo špatné a dívat se na kresbu by mohlo bavit i lidi, kteří tady občas stojí v řadě na testy,“ vysvětluje mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Mladý umělec a jeho dílo. | Foto: Dana Lipovská | Zdroj: FN Svaté Anny Brno

S šestnáctiletým umělcem už se nemocnice dokonce dohodla na další spolupráci. „Máme tady ještě jednu takovou zeď, na kterou se dívají dárci krve z naší krevní barvy. A tak jsme se domluvili, že na tu zeď by udělal tematicky nějaké kapky krve.“

Pavlík pracuje na graffiti již několikátý den. Reakce na jeho tvorbu jsou zatím kladné. „Většinou třeba důchodci na to reagují tak, že se jim to líbí a že je to nádherné, což mě vždycky pobaví a také potěší. Mezitím tady mám nějaké fanynky - místní uklízečky a sestřičky, kterým se to také hodně líbí,“ komentuje reakce mladý umělec.