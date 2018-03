Byt zaplnil odpadky, v případě úklidu hrozil výbuchem. Nyní mu za to hrozí až tři roky za mřížemi

Brněnští policisté prošetřují případ muže, který zaskládal byt až ke stropu odpadky. Pro případ, že by se někdo nepořádek snažil uklidit, u vchodu připojil varovný vzkaz: „Jestliže se to začne rozebírat, bude do dvou minut iniciován výbuch.“ Policejní pyrotechnik ale na místě žádnou bombu neodhalil, muži tak nyní za šíření poplašné zprávy hrozí až tři roky za mřížemi.

