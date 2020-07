Čas z něj neumí vyčíst ani místní. Brněnský orloj se po deseti letech porouchal, čeká ho oprava

Brněnský orloj na náměstí Svobody se zastavil. Po deseti letech se v něm porouchal hodinový stroj. Tři týdny potrvá, než ho technici opět zprovozní. Kromě ukazování času orloj nabízí i jednu atrakci: pravidelně každý den vypustí jednu skleněnou kuličku. O tento suvenýr ale lidé v červenci nepřijdou. Brno 13:55 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brněnský orloj na náměstí Svobody se zastavil. Po deseti letech se v něm porouchal hodinový stroj | Foto: Petr Tichý | Zdroj: Český rozhlas

„Došlo k poškození ložiska, které nese vrchní kopuli, takže si to celé sedlo a zatížilo pastorek motoru, který pohání mosazný věnec. Celé se to do toho zarylo a celé se to zakouslo,“ říká Českému rozhlasu Brno technik Michael Benža, který rozebírání orloje koordinuje.

Modrý jeřáb drží napnutý řetěz, který nadzvedne 400 kilovou kopuli orloje z černé žuly. Mezitím jeho kolegové uvolňují celý hodinový stroj zevnitř.

„Přes ten vrchlík se dá plachta proti přístupu vody a deště a na celý orloj se nasadí ochranný obal, jak dáváme na Vánoce nebo na Silvestra,“ doplňuje Benža s tím, že práce na stroji by měly skončit na začátku srpna.

Kolik je hodin?

Jeřáby, plošiny a technici okolo orloje zaujaly i kolemjdoucí. I přesto, že jsou místní, čas podle otáčivých prstenců orloje určit neumí.

„Nikdy jsem se ani nesnažil tomu přijít na kloub. Podle mě to není účelem této skulptury nebo jak to nazvat,“ přiznává Jiří.

„Ten čas je úplně nemožný. Suvenýrek je asi hezký, ale nikdy jsem neměla tu trpělivost, abych tam stála,“ dodává Ivana.

V orloji se po deseti letech porouchal hodinový stroj | Foto: Petr Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Suvenýr z orloje

Skleněná kulička z orloje vypadne každý den, a to po zaznění zvonkohry v 11 hodin. Aby o lidé o suvenýry po dobu opravy nepřišli, Turistické informační centrum jich několik ukryje po Brně.

„Nachystali jsme si takovou brněnskou ‚kešku‘. Každý den schováme jednu kuličku na jedno zajímavé turistické místo. Například v blízkosti nějakých památek nebo v místech, kde se konají nějaké akce. Na naší facebookové stránce budeme dávat nápovědy, kde ji najít,“ vysvětluje mluvčí centra Adéla Nováková.

Orloj byl slavnostně odhalen 18. září v roce 2010. Za tu dobu vydal přes více než 7000 skleněných kuliček s 22 motivy.