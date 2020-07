Brno chce zrušit ‚dálnici‘ v pěší zóně. Od září zpřísní pravidla pro auta i rozvoz jídla v centru města

Brno od září zpřísní pravidla pro vjezd aut do historického centra města. Regulace se bude týkat i rozvozu jídla a zboží. Magistrát ve středu zveřejnil změnu pravidel, která má zabránit tomu, aby pěší zónou přes náměstí Svobody projížděly stovky vozů denně. Brno 21:39 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běhounská ulice v Brně leží v pěší zóně a auta stojí na chodníku. Podle strážníků ale v pěší zóně chodníky neexistují a auta tak nemohou odtáhnout, jen pokutovat. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Vedení Brna znovu mění systém parkování a vjezdů do historického centra města. Od 1. září 2020 chtěl magistrát podle koncepce schválené skoro před rokem povolit vjezd do části městské památkové rezervace i lidem bez platného povolení. Politici ale změnili názor a tento týden rozhodli, že ulice zůstanou dál zavřené. Týkat se to mělo třeba Jezuitské, Beethovenovy nebo Novobranské ulice.



„Vidíme, že v těch ulicích je málo míst i pro rezidenty a abonenty, kteří tam bydlí, nebo mají firmy. Chápeme, že bydlení v centru má svá pro i proti, ale chceme opravdu, aby tam byla parkovací místa pro rezidenty a ne pro návštěvníky. Ti můžou parkovat v okolních ulicích,“ vysvětil změnu postoje radní Petr Kratochvíl z ODS.

Z pěší zóny je ‚dálnice‘. Z historického centra Brna se stal průjezd i parkoviště pro auta Číst článek



Což není dobrá zpráva pro některé obchodníky, kteří v těchto ulicích mají prodejny a kteří v odstranění zákazu doufali. Zákazníci bez povolení k vjezdu nemůžou k obchodům přijet a snadno si vyzvednout zboží. „Zákazníci na to nadávají, protože sem nemůžou vjet ani na blikačky, zastavit tu, vyzvednout si zboží,“ popsal už dříve Českému rozhlasu Brno Michal Hrušecký, která má v jedné z regulovaných oblastí květinářství.

Sedm oblastí

Situaci s parkováním v centru Brna se server iROZHLAS.cz věnoval už v květnu. Podle aktualizované koncepce bude historické centrum Brna rozdělené od září do sedmi oblastí. Řidiči mezi nimi nebudou moct přejíždět. Kdo do jedné oblasti vjede, tak z ní také vyjede. Lidé navíc dostanou povolení k vjezdu jen tam, kde bydlí, nebo kde mají svou firmu.

Rozdělení oblastí | Zdroj: Statutární město Brno

Tím má skončit průjezd přes pěší zónu na náměstí Svobody, kterou denně projede až patnáct set aut. Někteří šoféři si tudy totiž zkracují cestu a vyhýbají se zácpám v okolních ulicích. Další řidiči pak v pěší zóně neoprávněně parkují a vymlouvají se, že zásobují své podniky nebo že někoho vezou k lékaři.



„V pěší zóně prostě není možné parkovat mimo místa, která jsou k tomu určená. Samozřejmě rezidenti mají možnost třeba na pár minut zastavit a vynést si třeba nákup domů, ale apelovala jsem na městskou policii, aby se na parkování více zaměřila. Vyhodnotili jsme, že po době asi 10 minut, co bude auto v pěší zóně stát, už mají strážníci řidiče pokutovat. Problém je v tom, že z pěší zóny nelze auta odtahovat, pokud nebrání dalšímu provozu, ale městská policie má častěji využívat takzvané botičky, aby řidiči pochopili, že centrum opravdu není k parkování,“ tvrdí primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.

„Tomuhle se říká bezpečné centrum. Existuje vůbec ještě něco jako pěší zóna nebo jsem něco zaspal,“ píše Michal Doležel na facebookové stránce Mapa „zásobovacích“ vozidel v Brně. | Foto: Michal Doležel | Zdroj: Facebook

Podle radního Kratochvíla úřad taky od prvního září zredukuje počet vydaných oprávnění ze zhruba třinácti tisíc na asi sedm a půl tisíce. „Nově bude obtížnější povolení získat. Bude nutné prokázat účel cesty do centra a lidé budou moci vjíždět pouze do podoblastí, kde bydlí, podnikají nebo potřebují vykonat nějakou činnost – například stěhování. Budeme preferovat spíše krátkodobá oprávnění, která umožní vjezd pro danou situaci, nikoli neomezeně po celý rok,“ slibuje Kratochvíl. Vedení města už se k jedné revizi vjezdových oprávnění zavázalo loni, tehdy ovšem bez výsledku.

Zrušení nočního zásobování

O povolení k vjezdu mají přijít třeba městské firmy a organizace. „Pokud například divadlo využívá deset parkovacích míst, tak bude mít povolení pro deset aut, ne třeba pro dvacet,“ nastiňuje Kratochvíl, koho se změna dotkne. Na řadu přijde i zásobování a kurýři s jídlem, kterých podle magistrátu přibylo hlavně v době nouzového stavu.

Brněnské tramvaje přichází o jednu ze svých ikon. Do penze odchází po 41 letech nejznámější řidič Číst článek

„Zrušíme noční hodiny zásobování a bude povolené jen od 6 do 10:30, kdy se ještě město probouzí. Po obvodu památkové rezervace vzniknou takzvané drop zóny, které budou sloužit pro účely rozvozu jídel nebo zboží. Na nich budou moct auta krátkodobě zaparkovat. Budeme navíc vyžadovat, aby v centru rozvozové služby využívaly třeba kola, ne auta. A lidé si holt pro to jídlo zajdou o kousek dál od svého domu právě k tomu zásobovacímu místu,“ doplňuje Kratochvíl.



V září mají taky naplno začít fungovat kontrolní kamery na vjezdech do centra. Ty budou sledovat provoz a když odhalí auto bez povolení, jeho majitel dostane automaticky pokutu. Zatím tuto práci zastává městská policie. Strážníci přitom vjezdy nikdy neměli kontrolovat, magistrát ale před dvěma lety nestihl nakoupit kamery a ty současné zatím slouží pouze ke statistickým účelům. Do září jich chce město dokoupit víc.



Jediné místo, kam budou mít návštěvníci bez oprávnění volný vjezd, bude v historickém centru Veselá, Dominikánská a Biskupská ulice a taky Šilingrovo náměstí. A to hlavně kvůli umožnění vjezdu do podzemních garáží v obchodním centru Velký Špalíček.