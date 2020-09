‚Vracíme centrum chodcům.‘ Brno zakázalo průjezd aut přes pěší zónu v historickém centru města

Vracíme centrum chodcům – taková slova doprovází změnu pravidel vjezdů do historického centra Brna. Magistrát tak reaguje na kritiku obyvatel, kteří označovali pěší zónu za dálnici. Před dvěma lety totiž bývalé vedení města upravilo podmínky pro vjezd a s tím začaly i problémy. Brno 16:12 1. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdné náměstí Svobody v centru Brna | Foto: Tereza Kráčmarová | Zdroj: Český rozhlas

Historické centrum kolem náměstí Svobody je rozdělené na sedm oblastí. Řidiči dostanou povolení k vjezdu pouze do jedné z nich. Třeba podle toho, jestli tam bydlí, nebo podnikají. Mezi zónami bude zakázáno přejíždět, jinak šofér dostane pokutu. To znamená, že náměstí Svobody už nebude průjezdné skrz naskrz.

Magistrát také slíbil, že omezí počty vydaných povolení k vjezdu. Z necelých 13 tisíc by to mělo být o několik tisíc méně. Nicméně počet vydaných povolení není tak důležitý. Ne vždy totiž všechna auta budou v jeden čas v centru. Jde spíše o omezení průjezdů. Doteď totiž přes náměstí Svobody projede 1500 aut denně.

Fungující kamery

Budou už také fungovat kamery, které mají řidiče kontrolovat. I když v prvních týdnech se ještě mají přístroje kalibrovat. Tak či tak by od podzimu už neměli u vjezdů do centra hlídkovat strážníci. Vše má obstarat kamerový systém. Ten dva roky sloužil jen ke statistickým účelům. Radnice totiž musela dokoupit další kamery, aby byl případný přestupek řádně zaznamenaný. To vše stálo asi 40 milionů korun.

Ranní zásobování

Někteří řidiči se v pěší zóně vymlouvali na zásobování a jezdili tam kdykoliv během dne, i to se nyní změní. Magistrát zavedl časy pro zásobování pouze na ráno a dopoledne, od šesti do půl jedenácté. Kdo jako zásobování vjede jindy, kamery ho zachytí a dostane pokutu. Týká se to i kurýrů s jídlem, kteří do pěší zóny nebudou moct vjet.

A bude to fungovat i naopak. Pro dovezené jídlo odjinud se lidé z centra trochu projdou.

Poslíčci na kolech

Služby jako DámeJídlo, Wolt nebo Dodo rozvážející hotová jídla z restaurací můžou parkovat jenom ve vybraných ulicích, třeba na Veselé, Jezuitské, nebo na Baštách. Tam je vyznačených několik parkovacích míst pro krátkodobé zastavení.

V praxi to bude vypadat tak, že kurýr s jídlem zastaví na tomto místě, pěšky dojde do restaurace třeba na náměstí Svobody, a jídlo si pak odnese do auta. Oslovené kurýrní služby oznámily, že se to pokusí vyřešit posílením poslíčků na kolech – ti totiž nemají vjezd do pěší zóny omezený. Problematické to pro ně ale bude v zimě.

Více kamer i botiček

Jak bude magistrát řešit auta, která v pěší zóně parkují, kde nesmí? Magistrát věří, že právě úpravou vjezdů už se tento problém eliminuje. Městská policie navíc bude mít díky zprovoznění kamer víc kapacit na řešení parkování.

Strážníci se budou moct zaměřit i na auta, která si z pěší zóny dělají vlastní parkoviště. Šéf městské policie Luboš Oprchal ujistil, že strážníci se těmto autům od léta věnují víc a mnohem častěji rozdávají takzvané botičky.

Na návštěvě

Do historického centra mohou vjet návštěvníci, ale pouze do Veselé a Besední ulice a k Šilingrovu náměstí. Tedy tam, kde jsou veřejná parkoviště. Třeba právě na Besední nebo v parkovacím domě Domini, případně v garážích pod Velkým Špalíčkem. Naopak přísnější bude regulace na Zelném trhu, ten bude nově v režimu pěší zóny.