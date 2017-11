Brno plánuje metro. Jezdilo by každých pět minut a zastavovalo v patnácti stanicích

Brno dohání Prahu. Chce postavit metro, informuje Mladá fronta Dnes. Jezdilo by každých pět minut a zastavovalo by v patnácti stanicích. Sedm z nich by bylo podzemních. Vedení města má už podle deníku připravenou studii proveditelnosti a čeká, co na plán řeknou státní úředníci. Brno 9:03 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující ve vlaku, cestující v metru (ilustrační foto) | Foto: Free-Photos/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Brněnské metro by nepropojilo pouze okraje města, ale také Tišnov a Slavkov. Mezi nimi by soupravy jezdily každou půl hodinu. Cestujícím má metro zkrátit čas přepravy na polovinu, píše MF Dnes.

V šesti stanicích metra začala fungovat wifi. Prahu to stálo 10 miliónů Číst článek

„Významně se tak uleví dopravě v Brně i jeho okolí. Myslím, že bez této stavby už město opravdu za pár let zkolabuje,“ řekl předseda krajského výbor pro dopravu a územní plánování Jan Nečas (ANO).

Studie proveditelnosti by přitom měla být zveřejněná v nadcházejících dnech. Podle šest let starých odhadů by vybudování metra stálo až 23 miliard korun.

Moravská metropole nebo Jihomoravský kraj ale podle deníku nemůže tolik peněz zaplatit. Případná výstavba se tak neobejde bez účasti státu.

Brněnští politici proto chtějí, aby stát spojil vybudování metra se stavbou nového brněnského nádraží. „Požadujeme, aby nová vláda v rozhodnutí řekla, že má jít o navazující stavbu na modernizaci železničního uzlu,“ řekl dopravní náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno).

Správa železniční dopravní cesty ale při plánování nového nádraží s brněnským metrem nepočítala. Jeho budování navíc podle listu začne nejdříve v roce 2020.