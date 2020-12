Pokuty z kamer v centru Brna stále nechodí. ‚Hříšníci se postihu nevyhnou,‘ ujišťuje radní

Desetitisíce aut v Brně za posledního čtvrt roku vjely bez povolení do historického centra města. Odhalily to kamery, které tam magistrát letos v září s dvouletým zpožděním nainstaloval. Za neoprávněný vjezd hrozí řidičům pokuta až 1 500 korun. Nikdo ji ale podle zjištění Českého rozhlasu Brno ještě nedostal. Technici totiž kamerový systém doteď seřizovali. Brno 16:12 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamery hlídají vjezd do historického centra města | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Kamery umístěné na sloupech v centru Brna fotí všechna auta z několika stran. Podle registrační značky poznají, kdo má povolení k vjezdu, a kdo ne. Od září mají posílat údaje ke kontrole městské policii. To se zatím nestalo.

Poslechněte si: Brněnský magistrát stále zcela nezprovoznil kamerový systém na pokutování aut, která bez povolení vjedou do historického centra města

„Naši strážníci v systému ověřují všechny údaje z rezidentního parkování, v tomto smyslu je přístup plně funkční a správně komunikuje, a nyní vyčkáváme na zpřístupnění sekce pro ověřování vjezdů včetně nasbíraných dat,“ potvrzuje mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba, že jeho kolegové ještě nemají k dispozici data, zejména fotky aut, ke kontrole.

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích

Magistrát spuštění kamer za poslední dva roky slíbil a odložil opakovaně. Systém měl původně fungovat už v září 2018. Tehdejší vedení města ale nestihlo včas vypsat výběrové řízení. Později úřad zjistil, že kamer musí nakoupit víc. Nainstaloval je letos v září.

Zprovoznění systému stálo celkem asi 40 milionů korun. Podle vedení města už by vše mělo být po poslední kalibraci připraveno. „Městská policie by v příštím týdnu měla obdržet velký balíček přestupků a ten bude validovat a posílat dál do správního řízení,“ potvrzuje brněnský radní Petr Kratochvíl z ODS.

Technické problémy

Podle radnice se v testovacím režimu objevily technické problémy. „Spočívaly v problematickém sladění dvou kamerových záznamů, tedy kamer pro zaznamenávání registrační značky a kamer zaznamenávajících dopravní značení, pro poskytnutí dostatku důkazního materiálu,“ přiblížila Anna Dudková z tiskového oddělení magistrátu.

Mezitím do systému od letošního září „spadly“ desetitisíce možných přestupků. Radní Kratochvíl ujišťuje, že pokutě 1 500 korun za nepovolený vjezd se řidiči nevyhnou. „To neznamená, že pokud nedostali k dnešnímu dni pokutu, že by mohli spokojeně přemýšlet, že tomu tak nebude,“ varuje Kratochvíl, že městská policie dokáže údaje prověřit i zpětně.

Přísnější regulace a poničená dlažba

Brňané a řidiči si mezitím zvykají na přísnější regulaci vjezdu do centra, která platí od září. Historické jádro je od té doby rozdělené na podoblasti s oddělenými vjezdy a výjezdy. Podle statistických údajů z kamer magistrátu projíždějících aut ubylo hlavně v pěší zóně na náměstí Svobody.

Po silném provozu v minulých dvou letech stále zůstávají viditelně poničené ulice. „Ta dlažba je opravdu v hrozném stavu. Opravy budou stát desítky milionů korun. Na to teď město peníze nemá, takže to půjde po etapách,“ připouští Kratochvíl.

Zpoplatnění vjezdu

I proto vedení města zvažuje zpoplatnění vjezdu pro těžká auta. „Moje myšlenka je taková, ten poplatek by narůstal úměrně váze toho auta a počtu dní, po které by to auto v centru bylo,“ nastiňuje Kratochvíl, jak by mohl fungovat systém, jehož nastavení včetně výše poplatků teď úředníci vymýšlí a navrhují.

Před zářijovým zpřísněním pravidel projelo přes náměstí Svobody denně 1 500 aut. Teď je to v některých časech až o polovinu méně. Čísla za podzim ale můžou být zkreslená kvůli tomu, že provoz se odvíjí i od restrikcí proti šíření covidu-19, což připouští i magistrát. Ten do dneška autům vydal téměř 10 tisíc povolení pro vjezd do centra. Na náměstí Svobody jich může asi polovina. Čísla opět nejsou zcela vypovídající i proto, že radnice dočasně povolila vjezd více autům rozvážkových služeb do více oblastí, aby kurýři mohli vyzvedávat jídlo k rozvozu ze zavřených restaurací.