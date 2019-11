Brno chce pro městskou policii vyčlenit sdílené byty, mají přilákat nové zájemce o službu u strážníků

Po sdíleném bydlení pro seniory a zdravotní sestry plánuje brněnský magistrát i sdílené bydlení pro strážníky. Městské policii totiž chybí asi padesát lidí. A výhodnější bydlení v centru města by pro zaměstnance měl být nový benefit. První strážníci už o takovou službu projevili zájem. Do nového by se mohli nastěhovat příští rok. Brno 13:19 30. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdílené byty mají přilákat nové strážníky (ilustrační foto). | Foto: Městská policie Brno oficiální stránka | Zdroj: facebook.com

„Bydlím v Komárově. Je to bydlení pro studenty a mladé pracující,“ říká Radiožurnálu brněnská strážnice Adéla Skaláková. Když se dozvěděla, že by mohla byt sdílet s dalšími třemi kolegy, ihned se přihlásila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po sdíleném bydlení pro seniory a zdravotní sestry plánuje brněnský magistrát i sdílené bydlení pro strážníky

„Sloužím na revíru Brno-střed, takže bych to měla blízko do práce,“ mluví o hlavním důvodu svého zájmu a dodává, že také sportuje, dostala by se tedy třeba i k více sportovištím. „Viděla jsem to jako příležitost bydlet v centru Brna za příznivou cenu, třeba s kolegy, se kterými se můžeme znát z práce. Navíc to, že by šlo o kolegy z městské policie, by měla být záruka, že půjde o lidi, se kterými se jde domluvit, abychom nějak společně existovali,“ dodává.

Zájem mají i její kolegové, kteří do Brna dojíždějí z jiných měst, třeba ze Znojma. „Máme strážníky, kteří slouží v autohlídkách. Pro ně by po dvanáctihodinové směně, kdy končí třeba v sedm ráno, bylo výhodou, že nemusejí cestovat přes půlku kraje,“ řekla mluvčí městské policie Tereza Kadrnožková.

Právě to je jeden z důvodů, proč město policii oslovilo. „Zdá se, že toto je cesta, o kterou bude zájem. V nejbližší době proto byty připravíme a policii je nabídneme,“ přibližuje náměstek brněnské primátorky Oliver Pospíšil (ČSSD).

Praha 3 testuje projekt spolubydlení. Volný byt v pečovatelském domě nabídli studentovi Číst článek

Brno už policistům služební byty nabízí. Celkem jich je šest, každý pro jednoho strážníka. Sdílené bydlení by pro městskou policii mělo být od příštího roku dalším benefitem, který má přilákat nové zaměstnance. Aktuálně jich chybí padesát.

„Pro nás je situace na trhu práce špatná. Zaměstnanost je vysoká a o zaměstnance se dělíme například s Policií České republiky nebo s armádou, proto se snažíme množství benefitů zvyšovat. Kromě šedesátitisícového náborového příspěvku je jedním z nich i služební byt,“ popisuje Kadrnožková s tím, že sehnat byt v centru Brna za „rozumné“ peníze je stále těžší. „Věříme, že by to mohlo přilákat potenciální zaměstnance přilákat do našich řad.“

Brněnský magistrát už několik let nabízí sdílené byty pro zdravotní sestry. Aktuálně třináct bytů pro 56 sester. Další sdílené bydlení je určeno výhradně pro seniory nebo pro seniory a vysokoškoláky dohromady pod hlavičkou Masarykovy univerzity.