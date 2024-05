Na centrum Brna nově dohlíží soukromí hlídači. ‚Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti,‘ tvrdí opozice

Na pořádek v historickém centru Brna dohlíží nová soukromá bezpečnostní agentura. Říká si Obecní stráž. Najala si ji radnice Brno-střed. Tvrdí, že je to kvůli rostoucí agresivitě lidí bez domova na Moravském náměstí a Zelném trhu. „Toto řešení spíše připomíná nechvalně proslulou Pomocnou stráž Veřejné bezpečnosti a žádné problémy se tím nevyřeší,“ řekl pro Český rozhlas Brno opoziční zastupitel Petr Kalousek (Žít Brno). Brno 18:43 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na pořádek v historickém centru Brna dohlíží nová soukromá bezpečnostní agentura. Říká si Obecní stráž. Najala si ji radnice Brno-střed | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Přišli a začali na nás řvát, že tady vždycky házíme nějaký papírky a všechno. Už předtím nám řekli, ať si jdeme sednout jinam. A my jsme jim začaly říkat, že to jsme nebyly my, že tam seděli nějací páni. A oni, že nám nevěří, abychom šli do p… a že tady prostě nemůžeme sedět,“ popisuje dvanáctiletá ukrajinská dívka s kamarádkami, že je dvojice hlídačů v černých uniformách s reflexními prvky opakovaně vykazuje z parku na Moravském náměstí. Tvrdí, že si je muži natáčeli na mobil a chtěli po nich občanské průkazy.

Dvojice hlídačů stojí opodál u černého auta s nápisem Security a majáčkem. Na uniformách mají nápis Obecní stráž.

Situaci se s nimi zrovna snaží vyjasnit starší žena, která posléze říká, že je z nízkoprahového klubu pod organizací Ratolest a tráví s ukrajinskými dívkami čas.

Připouští, že zásah hlídačů neviděla, tak jim alespoň předává informační letáky o činnosti klubu.

Dvojice mužů, kteří nechtějí říct svá jména, odmítá, že by udělali cokoliv špatně. Tvrdí, že skupinka, proti které zakročili, je problémová, a proto ji posílají z parku pryč. „Vyhodila se skupina, která tady dělá nepořádek věčně, odhazuje tu nedopalky, rozbíjí flašky, vybavení parku,“ hájí zákrok první hlídač.

Prý na dívky vulgárně nemluvili. „Konkrétně tato skupina, s tou to řešíme každý den. Snažili jsme se s nimi si vyjít vstříc, dojít k nějakému kompromisu, ale je to omladina a má nějakou potřebu rebelovat,“ dodává druhý muž v černé uniformě.

Tomáš Procházka, který se v telefonu představuje jako provozní manažer Obecní stráže, říká, že zásahy jeho pracovníků mají být slušné a korektní. Jestli si muži natáčeli zmíněný zásah na video, jak dívky tvrdily, o tom nic neví, žádný záznam neviděl.

„Oni mají za úkol, pokud je to v rámci nějakého veřejného pořádku, tak je požádat, ať jdou pryč, nebo ať si to uklidí nebo zavolat strážníky. Víc nemůžou. Nemůžou se ptát ani na doklady, to vůbec. Pokud tam nějaký bezdomovec, Ukrajinec, mladistvý dělá nepořádek a každý den je vykazovaný, tak je schopný navykládat bůhvíco,“ říká muž.

Mladiství, opilí, bezdomovci

Obecní stráž takto nevykazuje z parku jenom skupinky mladistvých, ale i lidi bez domova. Třeba dvojici, která tvrdí, že dostala nařízeno, ať zmizí někam jinam. Přestože jen muž se ženou leželi na trávě. I když, soudě podle toho, jak mluví, zřejmě pod vlivem alkoholu.

„Už se nám to stalo třikrát. My tady máme prý zákaz. Prostě zákaz tady být. Jenom jsme tady leželi,“ diví se muž. A žena mu přitakává. „Ani jsme nepili alkohol, mám tady vodu. A křupky,“ ukazuje na lahev s minerálkou a sáček s jídlem.

I pro to mají hlídači vysvětlení. Opilce z parku vykazují, přestože je v něm po většinu dne pití alkoholu povolené. „Když tady někdo leží, je v podnapilém stavu a má v sobě jiné návykové látky a je tady nepořádek, který je obklopuje, tak je zkrátka vykazujeme. To jsou pořád stejní lidé. Už jsme se s nimi zkusili dohodnout, ale pořád se vrací,“ hájí se Obecní stráž. A tvrdí, že bude napomínat každého, kdo na zem jenom odhodí nedopalek.

Hlídači ostatně některé své zákroky sdílí na facebooku. Včetně těch, jak spolupracují s policií nebo poskytují lidem pomoc.

Uvádí tam také pochvaly z města Ivančice, kde působili dříve. Stejně jako krátce v Brně.

Na Moravské náměstí a taky Zelný trh je nově od začátku května na jeden měsíc poslalo vedení městské části Brno-střed. Má jít o doplněk služeb městské policie. „Ke spolupráci jsme přistoupili hlavně na základě apelu občanů, kteří poukázali na zvýšenou agresivitu bezdomovců. Oni okupují náš městský mobiliář. Nemůžou využívat naše lehátka ani lavičky lidi, matky s dětmi, takže proto jsme k tomu přistoupili,“ podotýká místostarostka Ludmila Oulehlová z hnutí ANO.

Neustále něco hlídat

Takové zkušenosti má třeba provozovatel kavárny na Moravském náměstí, kterou si od Brna-středu pronajímá a při podpisu smlouvy se zavázal i k tomu, že bude mít dohled nad okolím kavárny a starat se o veřejné toalety.

„Je to rok, co jsme otevřeli. Už předtím jsme bojovali s tím, aby nám tam neleželi bezdomovci po lavičkách s alkoholem. Šli třeba k dětskému hřišti, kde to bylo nevhodné. Snažil jsem se to řešit sám a domluvou. Nejsem člověk, co by měl potřebu křičet a být sprostý. Říkal jsem jim: Chlapi, já vás tady nemůžu nechat,“ popisuje kavárník Tomáš Horváth.

Volal si k tomu i policii nebo sociální pracovníky, ale problémy s lidmi bez domova nebo se skupinkami mladých lidí se podle něj stupňovaly. Proto začal na financování soukromé ostrahy přispívat desetitisíce korun měsíčně.

„Evidujeme demolování veřejných toalet, které máme ve správě. Snažíme se je udržovat. Čas od času vidíme, že je tam naschvál nakálené mimo, je to tam poplivané, nalepené různé věci, potagované. Byla tam i krev. Chceme se věnovat tomu, že obsluhujeme zákazníky, vybíráme pro ně dobrou kávu, a ne jenom tomu, že musíme neustále něco hlídat,“ říká Horváth.

Zdůrazňuje, že chce jen uklidňovat nebo vykazovat z parku opravdu problémové skupiny, ne zbytečně a vulgárně peskovat každého.

Bezproblémové oblasti

Městská policie přitom tvrdí, že Moravské náměstí i Zelný trh patří v centru města mezi nejméně problémové lokality.

„Na Moravském náměstí jsme zaznamenali letos pouze ojedinělé a zpravidla nijak závažné události. Zelný trh je z tohoto pohledu úplně bezproblémový. Tam jsme se jenom zabývali případy nesprávného venčení psů a opakovaně nás zavolala obsluha veřejných toalet kvůli tomu, že se tam někdo zamkl a nechtěl odejít, případně byl vulgární,“ vyjmenovává mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Připomíná, že kontroly hlídek jsou v historickém centru města nejčastější, dvě zmíněná náměstí jsou nepřetržitě pod dohledem kamer a pokud strážníci obdrží oznámení o problému, jsou na místě do minuty.

Místostarostka Oulehlová po konfrontaci s tvrzením městské policie tvrdí, že situace je jiná. „Loni nebyl na Zelném trhu takový problém jak letos. Letos tam opravdu každé ráno vidíte obsypané lavičky pod tržnicí. Ta soukromá agentura spolupracuje s terénními pracovníky. Apelují proto na lidi bez domova, aby si prostě nechali poskytnout pomoc. A vytlačují je z těch míst. Brno má pro takové lidi dobrou infrastrukturu,“ míní politička.

Terénní pracovníci

Tak jednoduché to ale není, jak popisují pracovníci brněnské diecézní charity, která provozuje terénní službu sv. Františka. „Určitě v Brně možnosti jsou, kam lidé můžou jít. Je ale pravda, že jsou tam hluchá místa, kdy zhruba mezi čtvrtou a dvacátou hodinou nic k dispozici není. Ale řekl bych, že po většinu dne je kam jít. Informujeme o těchto službách,“ vysvětluje vedoucí služby Jan Macháček.

Říká, že spolupracují s městskou policií, s bezpečnostními agenturami ne. O jejich činnosti či chování na Moravském náměstí nebo Zelném trhu informace nemá. A radí, že pokud lidé uvidí člověka ve zjevné nouzi, nikoliv pouze podnapilého, ať dají charitní službě vědět.

V dalších případech se lidé můžou obracet na policii. „Bezpečnostní agentury mají úplně stejná oprávnění jako kterýkoliv jiný člověk a ideální je, když se člověk, který se ocitne v potížích, obrací na tísňové linky,“ připomíná Jakub Ghanem.

Opoziční kritika

Využívání služeb soukromé agentury bez větších pravomocí se proto nezdá opozičnímu zastupiteli Petru Kalouskovi z hnutí Žít Brno. „Na dodržování pořádku dohlíží policie a toto řešení spíše připomíná nechvalně proslulou Pomocnou stráž Veřejné bezpečnosti a žádné problémy se tím nevyřeší. Podle nás není možné, aby na pořádek na veřejných prostranstvích dohlíželi placení siláci, kteří připomínají spíše vyhazovače z diskoték,“ míní Kalousek.

Radnice Brno-střed chce ve spolupráci se soukromými hlídači pokračovat. Připravuje teď výběrové řízení na firmu, se kterou pak podepíše smlouvu na roční spolupráci.

