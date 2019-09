Nový systém rezidentního parkování v Brně má být přehlednější a levnější. Předchozí vydržel rok

Jednou z hlavních novinek je rozdělení města do tří zón pojmenovaných A, B a C. Princip parkování by ale pro rezidenty a abonenty měl zůstat stejný. Zároveň už nyní radní plánují rozšíření oblastí regulovaného stání.

Nové placené parkoviště překvapilo brněnské radní. Soukromník ho otevřel na pozemcích městské firmy Číst článek

Návštěvnický režim v zóně A

Hranice zóny A je například u vjezdu do Jezuitské ulice. Do ní mohou řidiči vjet pouze se zvláštním povolením k vjezdu. Pokud ho návštěvník má, může v historickém centru parkovat 30 minut zdarma. Za další hodinu pak zaplatí 40 korun a opět tato regulace platí ve dne i v noci ve všední dny. Na značkách je zóna A označená červenou barvou. Pokud řidič vjede do zóny bez povolení, hrozí mu za to pokuta.

Zóna B

Řidiči, kteří přijedou například před Krajský soud na Rooseveltově ulici a chtějí zaparkovat, budou stát v takzvané zóně B. Ta je na značkách zelená. Auto zde mohou nechat 60 minut zdarma. Další hodina už stojí 30 korun. Tento režim platí po celý den i noc, a to v pracovní dny.

Zóna C zatím nefunguje

Ta je do systému zapojena, ale v praxi zatím nefunguje. Spustí se až příští rok a bude platit pro širší centrum města. Bude do ní patřit oblast pod Kraví horou nebo okolí Špitálky. Regulace bude platit pouze večer od 17 hodin do 6 hodin ráno. Hodina stání bude zdarma, za každou další si řidič musí připlatit dvacet korun.

Levnější parkování pro rezidenty a abonenty

Ti budou parkovat ve stejném režimu jako dosud. Princip parkování se pro ně nemění. Levnější ale pro ně bude vyřízení parkovacího oprávnění. Například rezidenti místo původních 600 korun, které platili loni v září, nově zaplatí pouze 200 korun za jedno auto.

Systém nefunguje správně. Řidiči, kteří v září nezaplatili za parkování v Brně, zřejmě uniknou pokutě Číst článek

Navýšil se také počet volných hodin pro návštěvníky rezidentů. Firmy, které v oblastech rezidentního parkování sídlí, zaplatí 4 000 korun za automobil, tedy o třetinu méně.

Finanční stránka

Vyměnit nebo aktualizovat museli pracovníci Brněnských komunikací 900 kusů svislých značek. Část z nich už nešla využít, a proto je firma nechala zlikvidovat.

Celkem město za zářijovou výměnu zaplatilo necelý milion korun. Kolik doposud stál celý systém rezidentního parkování, město přesně vyčíslit neumí. „Co můžeme spočítat, to jsou například náklady na pořízení systému, automatů, dopravní značení, a ta částka je 101 milionů korun,“ řekl Českému rozhlasu Brno mluvčí města Filip Poňuchálek.

Od září minulého roku město na neoprávněné stání udělilo dva tisíce pokut v celkové hodnotě 800 tisíc korun. Třetinu již majitelé aut zaplatili. Z parkovacích automatů město za stejné období získalo skoro 7,5 milionu korun. Město očekávalo větší výnosy, jenže systém spuštěný minulou koalicí nebyl několik měsíců funkční a městu tak unikaly peníze z parkování i pokut.

Plánované rozšíření

Radnice má už schválený harmonogram pro rozšíření rezidentního parkování do dalších zón. Od 18. listopadu by se měl tento systém vztahovat na oblasti v okolí ulic Pellicova, Grohova, Antonínská a Bratislavská. Od jara 2020 se začnou připojovat další oblasti, kterých je dohromady jedenáct.