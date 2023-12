Co s ruskou chatou u přehrady? Brno řeší, jak změnit dávnou smlouvu se Sovětským svazem

Brno řeší, co si počít s pozemkem, na kterém stojí ruská chata. Rekreační zařízení vzniklo před padesáti lety u Brněnské přehrady. Ruská federace městu nikdy neplatila nájem za to, že využívá jeho pozemky – podle tehdy uzavřených smluv nemusela. Úředníci se to opakovaně pokoušeli změnit, ale marně. Teď to podle zjištění Českého rozhlasu v souvislosti s protiruskými sankcemi zkusí znovu. Brno 23:42 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z pohledu do katastru nemovitostí je zřejmé, že Rusové nesmí s nemovitostí nijak nakládat | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Ruská chata stojí u Hrázní ulice, je uvnitř většího areálu ohraničeného železným plotem zdobeným různě velkými kruhy. Branka k domu je zamčená. Přízemí chaty má zeď z velkých kamenů, stejně jako komín vedoucí po boku stavení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brno se podle zjištění Českého rozhlasu snaží domoct nájmu z pozemku, na kterém stojí ruská chata. Na městské parcele u Brněnské přehrady si ji před padesáti lety nechal postavit Sovětský svaz

Další patro je obité bílými deskami až ke špičaté střeše. Okenice jsou zatažené. Dovnitř není vidět.

„Dlouho jsem tam nikoho neviděla. Ale ono je to takové zastrčené a neprodírám se tam přes ty plotky, abych se podívala, takže to přesně nevím. Když ale jedu okolo, nikdy tam nikoho nevidím a co říkají i lidé okolo, tak je tam ticho, klid a nikdo se tam neukazuje,“ popisuje Lenka Ištvanová, nezávislá starostka brněnských Kníniček, v jejichž katastru dům stojí.

Z pohledu do katastru nemovitostí je zřejmé, že Rusové nesmí s nemovitostí nijak nakládat, tedy ji třeba pronajímat, což vyplývá z rozhodnutí ministerstva zahraničí, respektive vlády z letošního listopadu.

Kdo by naopak nájem z pozemku chtěl, je Brno. Jenže ho od roku 1972, kdy chata vznikla, nedostává.

„Pozemek město Brno nabylo na základě kupní smlouvy v roce 2003 od likvidátora společnosti Zeleň města Brna, vlastník rekreačního objektu nesplňoval podmínku vzájemnosti dle devizového zákona. Právní předchůdce, tedy Zeleň města Brna, uzavřela s Konzulátem SSSR v Brně v roce 1972 smlouvu o přenechání pozemku pod rekreačním objektem do bezplatného užívání na celou dobu, po kterou bude chata konzulátu sloužit svému účelu,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Chata podle radnice vznikla právě v roce 1972, kdy je od září Ruská federace zapsaná jako její majitel v listu vlastnictví na základě kolaudačního rozhodnutí. Magistrát tvrdí, že se pokusil tuto smlouvu zrušit, ale bez výsledku.

V roce 2015 město svěřilo pozemek do správy Kníniček, a ani ty s žádostí v roce 2015 neuspěly. Teď magistrát – po zmrazení ruského majetku v Česku – vyzve Kníničky k tomuto kroku znovu.

„I když je tato smlouva z roku 1972 bez možnosti výpovědi, navrhneme městské části smlouvu ukončit z důvodu nevyužívání ke sjednanému účelu a bude pak možno požadovat bezdůvodné obohacení. Nicméně aktivně vystupovat bude v tomto případě městská část,“ potvrdil Poňuchálek.

Nedostatek kapacity

Starostka Ištvanová se nad takovým postupem podivuje a připomíná, že její malý úřad nemá k řešení složitých právních věcí dostatečné kapacity.

„Na úřadě jsem já, tři úředníci na stavební úřadě. Jeden z nich je právník, ale na stavební úřad, ne na takové komplikované věci. A pak je tu ještě kolegyně, která dělá od investičního přes finanční, prostě všechno. Každé ráno se podíváme a řekneme si, co ten den zrovna budeme. Jestli uklízečky, školství, zemědělství, ochrana přírody... Aparát na to určitě nemáme, budu se na to téma muset s někým poradit,“ říká starostka.

Potvrzuje ovšem, že změnit smlouvy znovu zkusí, tak jak se o to pokusili už dřív. „Zabývali jsme se tím. Vyzvali jsme Ruskou federaci, aby nám začala platit minimálně nájem. A oni se prostě pořád odkazují na smlouvu, kterou mají platnou z roku 1972. Bylo to neprůchodné. Od jejich právníků přišlo, že se s námi o tom vůbec nebudou bavit, že to tak prostě je a dali nám stejné stanovisko, co před lety magistrátu. A protože je pozemek svěřený magistrátu, tak asi město naznalo, že si to musíme vyřešit my,“ doplňuje Ištvanová.

Kníničky si tak zřejmě budou muset najmout externí právníky, aby mezinárodní problém zkusili vyřešit. Moskva už dřív oznámila, že zmrazení majetku, který Rusko podle české vlády nepoužívá k diplomatickým účelům, je podle ní nezákonné.